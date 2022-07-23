Я русский и я против войны. Лена Островская

Гость подкаста - Лена Островская, профессор физики и научный сотрудник Австралийского Национального Университете в Канберре.





"Я абсолютно против войны в Украине, потому что это страшная, вероломная, бесчеловечная агрессия России по отношению к Украине. Это откровенный, признанный на государственном уровне, геноцид украинского народа и попытка уничтожить украинскую государственность, а также территориальную целостность. И не только государственную целостность Украины, но и ее культуру и язык. Это откровенный, ничем неприкрытый террор. То, что сейчас происходит, это тактика выжженной земли применительно к украинским мирным городам глубоко за линией фронта. Это бомбежки густонаселенных кварталов, школ, удары по больницам, университетам, библиотекам, это уничтожение гражданской инфраструктуры, вплоть до совершенно немыслимых поджогов полей с несобранным урожаем, с таким трудом выращенным во время войны", - говорит Лена.





Если вы тоже хотите стать участником нашего подкаста - напишите нам личное сообщение на Фейсбуке или емейл на russian.program@sbs.com.au





К участию в подкасте мы приглашаем всех русскоязычных людей в Австралии.





Напоминаем, что участники этого подкаста делятся своим персональным мнением, которое не всегда может совпадать с мнением редакции. В условиях войны проверить многие данные не представляется возможным.









