Я русский и я против войны. Светлана Шиянова

Гость подкаста - Светлана Шиянова из Аделаиды.





"Я против войны и в страшном сне не могла представить, что Россия пойдет войной на Украину. У каждого россиянина есть друзья или родственники в Украине. Для меня еще важен вопрос, почему мир так разделился. Я знаю много людей, которые поругались на этой почве, даже здесь в Австралии, они не общаются после войны," - говорит Светлана.





Если вы тоже хотите стать участником нашего подкаста - напишите нам личное сообщение на Фейсбуке или емейл на russian.program@sbs.com.au





К участию в подкасте мы приглашаем всех русскоязычных людей в Австралии.





