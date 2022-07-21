Я русский и я против войны. Иван Павленко

Гость подкаста - Иван Павленко, инженер информационных технологий в медицинской компании Сиднея.





"Я против несправедливой войны и против той несправедливости, которую Российская Федерация устраивает на территории соседнего государства с 2014 года. За эти годы чувство стыда, горести и гнева у меня только растет, особенно в последнее время. Посмотрите внимательно на то, что происходит. Эмпатия - это способность сопереживать и сочувствовать, это то, что отличает нас от животных. Что мы русские делаем на украинской земле? Как мы можем освобождать, если мы несем только горе и смерть? " - говорит Иван.





Если вы тоже хотите стать участником нашего подкаста - напишите нам личное сообщение на Фейсбуке или емейл на russian.program@sbs.com.au





К участию в подкасте мы приглашаем всех русскоязычных людей в Австралии.





