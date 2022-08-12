Я русский и я против войны. Наталья Григорьева

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"Я русский и я против войны" - подкаст SBS Russian, где мы записываем короткие интервью с русскими людьми, живущими в Австралии, для которых важно публично выступить против войны в Украине.

Гость подкаста - предприниматель из Аделаиды Наталья Григорьева.

"Я и моя семья - мы против этой чудовищной войны. Уже 5 месяцев мое сердце разрывается, моя душа кричит от боли, она пробита. С красавицей Украиной меня связывает многое: Крым, Симферополь, Одесса. Я люблю этот богатый и теплый край, ее трудолюбивый, хлебосольный и радушный народ. Эту красоту, эту жизнь забрал у всех Путин", - говорит Наталья.

Если вы тоже хотите стать участником нашего подкаста - напишите нам личное сообщение на 
Фейсбуке
 или емейл на russian.program@sbs.com.au

К участию в подкасте мы приглашаем всех русскоязычных людей в Австралии.

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Я русский и я против войны. Илья Фомин

Я русский и я против войны. Светлана Джура

Я русский и я против войны. Тори Аддамс


Напоминаем, что участники этого подкаста делятся своим персональным мнением, которое не всегда может совпадать с мнением редакции. В условиях войны проверить многие данные не представляется возможным.
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