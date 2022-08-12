Я русский и я против войны. Наталья Григорьева

Гость подкаста - предприниматель из Аделаиды Наталья Григорьева.





"Я и моя семья - мы против этой чудовищной войны. Уже 5 месяцев мое сердце разрывается, моя душа кричит от боли, она пробита. С красавицей Украиной меня связывает многое: Крым, Симферополь, Одесса. Я люблю этот богатый и теплый край, ее трудолюбивый, хлебосольный и радушный народ. Эту красоту, эту жизнь забрал у всех Путин", - говорит Наталья.





Если вы тоже хотите стать участником нашего подкаста - напишите нам личное сообщение на Фейсбуке или емейл на russian.program@sbs.com.au





К участию в подкасте мы приглашаем всех русскоязычных людей в Австралии.







