Я русский и я против войны. Наталья Григорьева

Гость подкаста - предприниматель из Аделаиды Наталья Григорьева.
"Я и моя семья - мы против этой чудовищной войны. Уже 5 месяцев мое сердце разрывается, моя душа кричит от боли, она пробита. С красавицей Украиной меня связывает многое: Крым, Симферополь, Одесса. Я люблю этот богатый и теплый край, ее трудолюбивый, хлебосольный и радушный народ. Эту красоту, эту жизнь забрал у всех Путин", - говорит Наталья.
Если вы тоже хотите стать участником нашего подкаста - напишите нам личное сообщение на или емейл на russian.program@sbs.com.au
К участию в подкасте мы приглашаем всех русскоязычных людей в Австралии.
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Напоминаем, что участники этого подкаста делятся своим персональным мнением, которое не всегда может совпадать с мнением редакции. В условиях войны проверить многие данные не представляется возможным.