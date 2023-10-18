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LISTEN TO «Мне было очень одиноко»: родителям сложно делиться чувствами после выкидыша или мертворождения SBS Russian 18/10/2023 06:08 Play

Потеря ребенка в результате самопроизвольного аборта или мертворождения может оказать сильнейше эмоциональное воздействие на ожидавших малыша родителей, для которых горе порой является невыносимым.





Новые данные от организации, созданной для поддержки эмоционального благополучия будущих и новых родителей, the Gidget Foundation, показывают, что все больше переживших утрату родителей не могут делиться своими эмоциями.





Кэти Петерсон, клинический психолог Фонда, говорит, что эти данные вызывают беспокойство.





"В Gidget Foundation мы выяснили, что двое из пяти австралийских родителей чувствовали себя одинокими в своем горе после выкидыша, и двое из пяти не хотели обременять других своим горем. Мы также знаем, что отцы, пережившие мертворождение и утрату младенца, двое из пяти из них чувствовали, что их утрату недооценивают или минимизируют".





Аннабель - мать пятерых детей.





Один из них, Майлз, родился мертвым после того, как у него дигностировали внутремозговое кровоизлияние в утробе.





Женщина говорит, что одиночество, которое она ощущала, сделало этот опыт еще более тяжелым.





"Я потеряла четвертого ребенка в результате мертворождения, когда моей беременности было почти шесть месяцев. И по моему опыту, после потери нашего ребенка, Майлза, я чувствовала себя невероятно одинокой. Это горе меня шокировало, потому что многие люди не говорят о своих переживаниях в связи с потерей младенца. И это молчание делало ситуацию еще более сложной, потому что мне казалось, что не могу искренне выразить свои чувства".





Бриттани - еще одна женщина, пережившая боль мертворождения.





Она говорит, что несмотря на поддержку, она чувствовала себя потерянной и одинокой.





"Мой опыт потери беременности характеризуется ощущением одиночества, и в некоторые моменты я чувствовала себя потерянной. Но, я думаю, что важен весь путь. У меня были разные моменты, когда меня очень поддерживали, что очень помогало, но одиночество иногда все равно преобладало".





Для многих людей эти сложные события жизни представляют собой табу.





Бриттани считает, что стигму, окружающую эту тему, следует разрушить, чтобы люди могли быть более открытыми о том, какие чувства они испытывают.





"Я считаю, что очень важно побороть стигму, потому что существует много женщин и мужчин, которые страдают в молчании, и это ужасно. И я думаю, что жизни ушедших младенцев заслуживают того, чтобы светить. Так что, это действительно важно обсуждать."





Кэти Петерсон из The Gidget Foundation объясняет, что эта стигма возникает из ложного чувства вины, которое ощущают родители, боясь разделить свое горе с другими.





"Я думаю, что родители часто не чувствуют себя комфортно, говоря о своем горе другим людьми. Им может быть не хочется обременять других, или они могут думать, что их никто не поймет. И мне кажется важным давать понять людям, родственникам и друзьям, что существуют способы поддержать родителей, переживших эту утрату, просто спросив, как они себя чувствуют, выслушав их и предложив практическую поддержку при необходимости."





Бриттани советует парам, сталкивающимся с выкидышем, не замыкаться в молчании.





"Разработайте план для поиска поддержки и будьте открытыми и честными по поводу того, какие виды поддержки окружающие могут вам предоставить, что подходит именно вам в данный момент, и не бойтесь делиться своей историей или говорить о том, что считаете правильным".





Аннабель говорит, что для тех пар, которые ищут помощи, находится много поддержки.





"Обращение за помощью может быть абсолютно жизненно важным в состоянии горя и переживания утраты. И существует много помощи, особенно в сообществе тех, кто потерял младенцев, есть много сетей поддержки, а с клинической точки зрения, организации, такие как the Gidget Foundation Australia, которые предоставляют клиническую поддержку в такой тяжелый период".





Клинический психолог Кэти Петерсон говорит, что лучший способ поддержать людей в таких обстоятельствах - быть рядом и давать им понять, что вам не все равно.



