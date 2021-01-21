'Я должен был вернуться 9 сентября, но рейс постоянно отменяли'

Alexey Grinko

Source: Submitted by Alexey Grinko

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Иммиграционный адвокат и бизнесмен Алексей Гринько несколько дней назад вернулся в Сидней и проходит карантин в отеле. Он рассказал, как его встречали в аэропорту и сколько стоил билет эконом-класса.

Алексей также рассказал о своей работе в качестве главы компании Sydney Visa: каково вести иммиграционный бизнес в условиях пандемии и каких бизнесменов ждет Австралия сегодня.

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