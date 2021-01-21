'Я должен был вернуться 9 сентября, но рейс постоянно отменяли'Play13:34 Source: Submitted by Alexey GrinkoGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (24.86MB) Иммиграционный адвокат и бизнесмен Алексей Гринько несколько дней назад вернулся в Сидней и проходит карантин в отеле. Он рассказал, как его встречали в аэропорту и сколько стоил билет эконом-класса.Алексей также рассказал о своей работе в качестве главы компании Sydney Visa: каково вести иммиграционный бизнес в условиях пандемии и каких бизнесменов ждет Австралия сегодня.Слушайте также:READ MORE"Недоумение и отчаяние": семья русских австралийцев уже полгода надеется вернуться домой в МельбурнShareLatest podcast episodesУчим английский. Как сказать о том, что вы не поняли собеседникаНовости SBS на русском языке — 1.11.2023Как понять, что у ребенка проблемы с психическим здоровьем?От сталинских политзаключенных к путинским: Письма, песни, память