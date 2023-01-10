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«Если бы я родилась красивой, я бы попробовала поработать моделью»

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Tori Addams Source: SBS Russian

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Published 10 January 2023 at 2:47pm, updated 2 hours ago at 2:58pm
By Victoria Stankeeva
Source: SBS
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Интервью с Тори Аддамс, моделью, актрисой и активисткой накануне дня творчества и вдохновения.

Published 10 January 2023 at 2:47pm, updated 2 hours ago at 2:58pm
By Victoria Stankeeva
Source: SBS
Available in other languages
IMG_9669.jpeg
Tori Addams Source: SBS Russian
Мы поговорили с Тори о том:
  • как преодолеть стеснение, работая моделью ню;
  • с какими проблемами ей пришлось столкнуться;
  • как она находит работу моделью при росте 156 см;
  • как может себя обезопасить начинающая модель;
  • что такое стиль пинап, где пинап - модели покупают свои наряды;
  • сколько по времени делается грим и причёска;
  • как все успевать, имея маленького сына;
  • где черпать вдохновение.
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Tori Addams at SBS studio Source: SBS Russian
Тори рассказала также о своей деятельности активиста, выступающего против войны в Украине, и о том, почему для нее это важно.

Недавно они с друзьями запустили благотворительный проект - выпустили календарь на 2023 год, на котором ее тело расписано в цветах украинского флага. Все средства от его продажи отправляются в Украину для поддержки людей с ограниченными возможностями. Подробности о проекте можно узнать в социальных сетях
Тори
.

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