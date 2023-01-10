«Если бы я родилась красивой, я бы попробовала поработать моделью»

Тори рассказала также о своей деятельности активиста, выступающего против войны в Украине, и о том, почему для нее это важно.

Недавно они с друзьями запустили благотворительный проект - выпустили календарь на 2023 год, на котором ее тело расписано в цветах украинского флага. Все средства от его продажи отправляются в Украину для поддержки людей с ограниченными возможностями. Подробности о проекте можно узнать в социальных сетях

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