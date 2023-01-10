«Если бы я родилась красивой, я бы попробовала поработать моделью»

Мы поговорили с Тори о том:
Tori Addams Source: SBS Russian
- как преодолеть стеснение, работая моделью ню;
- с какими проблемами ей пришлось столкнуться;
- как она находит работу моделью при росте 156 см;
- как может себя обезопасить начинающая модель;
- что такое стиль пинап, где пинап - модели покупают свои наряды;
- сколько по времени делается грим и причёска;
- как все успевать, имея маленького сына;
- где черпать вдохновение.
Тори рассказала также о своей деятельности активиста, выступающего против войны в Украине, и о том, почему для нее это важно.
Tori Addams at SBS studio Source: SBS Russian
Недавно они с друзьями запустили благотворительный проект - выпустили календарь на 2023 год, на котором ее тело расписано в цветах украинского флага. Все средства от его продажи отправляются в Украину для поддержки людей с ограниченными возможностями. Подробности о проекте можно узнать в социальных сетях .