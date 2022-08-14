Я русский и я против войны. Артак Бабаджанян

Гость подкаста - Артак Бабаджанян из Сиднея.





"Очень сложно подобрать слова, чтобы объяснить, почему одна страна не должна нападать на другую, почему одна страна не должна убивать людей в другой стране. Почему? Потому что так нельзя! Это нельзя делать ни при каких обстоятельствах. Нет ничего, чтобы объяснило бы поведение президента России, который по каким-то своим соображениям решил начать убивать людей".





Если вы тоже хотите стать участником нашего подкаста - напишите нам личное сообщение на Фейсбуке или емейл на russian.program@sbs.com.au





К участию в подкасте мы приглашаем всех русскоязычных людей в Австралии.



