Я русский и я против войны. Артак Бабаджанян

Гость подкаста - Артак Бабаджанян из Сиднея.
"Очень сложно подобрать слова, чтобы объяснить, почему одна страна не должна нападать на другую, почему одна страна не должна убивать людей в другой стране. Почему? Потому что так нельзя! Это нельзя делать ни при каких обстоятельствах. Нет ничего, чтобы объяснило бы поведение президента России, который по каким-то своим соображениям решил начать убивать людей".
Если вы тоже хотите стать участником нашего подкаста - напишите нам личное сообщение на или емейл на russian.program@sbs.com.au
К участию в подкасте мы приглашаем всех русскоязычных людей в Австралии.
Слушайте также:
Я русский и я против войны. Наталья Григорьева
Напоминаем, что участники этого подкаста делятся своим персональным мнением, которое не всегда может совпадать с мнением редакции. В условиях войны проверить многие данные не представляется возможным.