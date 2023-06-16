ТРАНСКРИПТ, аудио доступно в плеере.
LISTEN TO
"Если вы там, и взорвется бомба — вам конец", — говорят пережившие ядерные испытания в Австралии
SBS Russian
15/06/202305:42
Джун Леннон было четыре месяца, когда ядерная бомба Totem 1 была взорвана на полигоне Emu Field в Южной Австралии.
"Там, где мы находились, опустился туман и охватил все. Было так много секретов и лжи вокруг испытаний, которые проводились в то время, но что действительно неправильно, так это то, что происходит сейчас”.
В этом году исполняется 70 лет со дня этого взрыва.
Джун является частью делегации, из других переживших это и ветеранов, которые прибыли в здание парламента в Канберре, чтобы рассказать о своем опыте, пережитом во время проведения британской программы ядерных испытаний в Западной Австралии и Южной Австралии.
Группа также включает Карину Лестер, которая слишком хорошо знает о возможных последствиях применения ядерного оружия.
Ее отец лишился зрения в молодости после того, как британцы испытали атомное оружие на Emu Field.
Она говорит, что такие истории, как история ее отца, должны быть услышаны.
“Это грустные истории, но это реальные истории, и речь идет о том, чтобы рассказать правду, и это наша история. Нужно оказать давление, чтобы правительство Австралии подписало и ратифицировало этот договор о запрещении ядерного оружия, потому что оно очень вредоносно. Последствия катастрофичны. И вред этот не только для страны, но и для людей. Это такой большой ущерб, а Австралия не готова. Мы не готовы к тому, чтобы что-то подобное произошло”.
Группа призывает федеральное правительство подписать Договор о запрещении ядерного оружия, чтобы история никогда не повторилась.
Международный договор ввел бы запрет на ядерное оружие.
Сенатор от Зеленых Джордон Стил-Джон поддерживает эти призывы.
"Этот договор должен быть подписан в знак солидарности с этими выжившими после атомной бомбы и ратифицирован в течение этого срока, и правительство должно также взять на себя обязательство по предотвращению нуклеризации Австралии в целом, чтобы защитить нашу землю и воду от кораблей с атомными двигателями и гарантировать, что ядерное оружие никогда не будет размещено на территории Австралии”.
С 1952 по 1963 год англичане совместно с правительством Австралии провели 12 крупных испытательных ядерных взрывов.
Большинство из них произошло в малонаселенной местности Южной Австралии в районе Emu Field и Maralinga, остальные — у побережья Западной Австралии на островах Monte Bello.
Член парламента от лейбористской партии Джош Уилсон является сопредседателем парламентской группы друзей Договора о запрещении ядерного оружия.
“Мы позволили, без надлежащего заседания кабинета или парламентского процесса, взорвать ядерное оружие в Австралии, и некоторые из них были более мощными, чем атомные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, и это привело к историям об ущербе и и вреде, которые длятся по сей день. Маралинга по сей день является одним из самых токсичных и отравленных мест на планете. В то время, когда риск применения ядерного оружия растет, это напоминание о том, что ядерное оружие - это зло . Оно неприемлемо. Его ни в коем случае нельзя было использовать. И оно не должно быть никогда использовано”.
Г-жа Леннон говорит, что межпоколенческое влияние ощущается по сей день, так как ее родные продолжают испытывать проблемы со здоровьем.
"Мы не можем допустить, чтобы это повторилось на австралийской земле. Все будут страдать от этого так же сильно, как и мы, оно не дискриминирует людей по цвету кожи. Мы все страдали, и вы знаете, неважно черный вы или белый - если вы там, и бомба взорвется, вам конец”.