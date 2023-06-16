ТРАНСКРИПТ, аудио доступно в плеере.



LISTEN TO "Если вы там, и взорвется бомба — вам конец", — говорят пережившие ядерные испытания в Австралии SBS Russian 15/06/2023 05:42 Play





Джун Леннон было четыре месяца, когда ядерная бомба Totem 1 была взорвана на полигоне Emu Field в Южной Австралии.





"Там, где мы находились, опустился туман и охватил все. Было так много секретов и лжи вокруг испытаний, которые проводились в то время, но что действительно неправильно, так это то, что происходит сейчас”.





В этом году исполняется 70 лет со дня этого взрыва.





Джун является частью делегации, из других переживших это и ветеранов, которые прибыли в здание парламента в Канберре, чтобы рассказать о своем опыте, пережитом во время проведения британской программы ядерных испытаний в Западной Австралии и Южной Австралии.





Группа также включает Карину Лестер, которая слишком хорошо знает о возможных последствиях применения ядерного оружия.





Ее отец лишился зрения в молодости после того, как британцы испытали атомное оружие на Emu Field.





Она говорит, что такие истории, как история ее отца, должны быть услышаны.





“Это грустные истории, но это реальные истории, и речь идет о том, чтобы рассказать правду, и это наша история. Нужно оказать давление, чтобы правительство Австралии подписало и ратифицировало этот договор о запрещении ядерного оружия, потому что оно очень вредоносно. Последствия катастрофичны. И вред этот не только для страны, но и для людей. Это такой большой ущерб, а Австралия не готова. Мы не готовы к тому, чтобы что-то подобное произошло”.





Группа призывает федеральное правительство подписать Договор о запрещении ядерного оружия, чтобы история никогда не повторилась.





Международный договор ввел бы запрет на ядерное оружие.





Сенатор от Зеленых Джордон Стил-Джон поддерживает эти призывы.





"Этот договор должен быть подписан в знак солидарности с этими выжившими после атомной бомбы и ратифицирован в течение этого срока, и правительство должно также взять на себя обязательство по предотвращению нуклеризации Австралии в целом, чтобы защитить нашу землю и воду от кораблей с атомными двигателями и гарантировать, что ядерное оружие никогда не будет размещено на территории Австралии”.





С 1952 по 1963 год англичане совместно с правительством Австралии провели 12 крупных испытательных ядерных взрывов.





Большинство из них произошло в малонаселенной местности Южной Австралии в районе Emu Field и Maralinga, остальные — у побережья Западной Австралии на островах Monte Bello.





Член парламента от лейбористской партии Джош Уилсон является сопредседателем парламентской группы друзей Договора о запрещении ядерного оружия.





“ Мы позволили, без надлежащего заседания кабинета или парламентского процесса, взорвать ядерное оружие в Австралии, и некоторые из них были более мощными, чем атомные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, и это привело к историям об ущербе и и вреде, которые длятся по сей день. Маралинга по сей день является одним из самых токсичных и отравленных мест на планете. В то время, когда риск применения ядерного оружия растет, это напоминание о том, что ядерное оружие - это зло . Оно неприемлемо. Его ни в коем случае нельзя было использовать. И оно не должно быть никогда использовано”.





Г-жа Леннон говорит, что межпоколенческое влияние ощущается по сей день, так как ее родные продолжают испытывать проблемы со здоровьем.



