"Я могу работать": Новая Зеландия пересмотрит заявку на визу выпускника с инвалидностью Евгения Ляпина

Евгению Ляпину 26 лет, с 16 лет он передвигается на коляске из-за синдрома Кугельберга-Веландер - это третий тип спинальной мышечной атрофии, который отличает более медленная, чем у других типов, прогрессия и лучший прогноз.

В России Евгений получил диплом театрального продюсера в Школе-студии МхаТ, волонтерил для партии «Яблоко» и «Российской ЛГБТ-сети», сотрудничал с музеем современного искусства GARAGE, театром «Гоголь-центр» и организацией «Перспектива».





В октябре 2019 года он вместе с женой Лизой приехал в Новую Зеландию, чтобы поучиться связям с общественностью в Университете Waikato. А после получения диплома Евгений и Лиза подали заявки на временную рабочую визу после учебы. Вот только Лизе визу одобрили, а Евгению нет. Евгений Ляпин и его жена Лиза Source: Supplied by Evgenii Liapin «Это была давняя мечта – поучиться в англоязычной стране. Для того чтобы ее осуществить, я откладывал стипендию, пенсию, заработки с разных проектов – на это у меня ушло около 2,5 лет. Поэтому получить отказ на работу здесь после такого дорогостоящего обучения было вдвойне обидно».





Заявку на рабочую визу Евгений подал 27 февраля.





«Мы вместе закончили Университет Waikato. У нее была годовая программа по биологии, у меня - годовая программа по PR».





7 апреля Иммиграционная служба Новой Зеландии направила Евгению письмо. В начале письма говорилось, что Евгений, по оценке медицинского эксперта, не соответствует стандартам по здоровью для въезда в Новую Зеландию, поскольку не может учиться или выполнять работу соответственно тому, что указано в заявке.





«Мы завершили первую оценку вашего заявления и отмечаем, что ваше здоровье может быть неприемлемым по причинам, изложенным ниже. Иммиграционная A4.15 (b)(ii) гласит, что заявители на временные въездные визы в Новую Зеландию считаются имеющими приемлемый уровень здоровья, если: маловероятно, что они потребуют значительных расходов или нагрузки на медицинские услуги Новой Зеландии в течение периода планируемого пребывания в Новой Зеландии».





Евгений говорит: «Они придрались к тому, что у меня есть инвалидность, что я передвигаюсь на коляске.

Да, это мое состояние здоровья. Я передвигаюсь на коляске, но, черт побери, я полтора года в вашей стране живу, я закончил универ в России, я кучу где работал – я всю жизнь нахожусь в этом состоянии. Для меня это естественное состояние – передвигаться на коляске, как для вас естественное состояние – ходить.

Евгений Ляпин и Алексей Навальный. Евгений - активный участник протестного движения в России. Source: Supplied by Evgenii Liapin С этой точки началась борьба Евгения за право получить рабочую визу. Он обратился к врачу, доктору Лео Ревеллу, за справкой:





«У него такая форма мышечной дистрофии как Кугельберга-Веландер, из-за этого он пользуется инвалидным креслом и имеет слабые мускулы. Ему не требуется никакая операция и ему не нужно принимать никакие особенные лекарства. (...) Его единственная проблема – это физическая инвалидность, которая корректируется его способностью использовать электрическое инвалидное кресло.





Я не вижу совсем никаких причин, почему ему могут не одобрить рабочую визу после обучения на срок от 12 месяцев до 2 лет. Я верю, что ему позволят сделать это, поскольку я не вижу никакой вероятности ухудшения в следующие 12 месяцев. Я также не верю, что он будет нести нагрузку на систему здравоохранения Новой Зеландии».





В разговоре с SBS Russian Евгений также отметил, что его состояние стабильно. Source: Supplied by Evgenii Liapin Чтобы подтвердить свою способность учиться и работать, Евгений запросил рекомендательное письмо у своего преподавателя из университета Waikato доктора Маргарит Толедано.





«Будучи студентом моего курса «Связи с общественностью и реклама», Евгений отличился и продемонстрировал высокие способности к обучению и руководству. Его физическая инвалидность никогда не была проблемой, и он с большим энтузиазмом и успехом участвовал в занятиях и групповых заданиях. Он внес значительный вклад в дискуссии в классе и произвел на меня впечатление умного, любопытного и ответственного молодого человека. Я верю, что он сможет работать в индустрии коммуникаций и будет приносить пользу организациям, которые будут нанимать его для написания статей, продвижения по службе и исследовательских работ".

Отклонение ходатайства Евгения из-за его инвалидного кресла было бы несправедливым и дискриминационным решением.

Однако предоставление этих документов не повлияло на решение Иммиграционной службы Новой Зеландии. 31 мая Евгений получил решение по своему заявлению.





«Мы отклонили вашу заявку на рабочую визу, поскольку вы не соответствуете требованиям, установленным иммиграционными инструкциями.





Мы также рассмотрели, есть ли какие-либо специальные обстоятельства, которые стали бы поводом, чтобы сделать исключение из иммиграционных инструкций, но мы не можем найти причины одобрить визу в качестве исключения».





Так получилось, что Лиза, которая к тому моменту уже нашла работу, может остаться в Новой Зеландии, а Евгению во время пандемии коронавируса придется лететь домой. Eugene Liapin and his wife Liza Source: Supplied by Evgenii Liapin





«Мы решили, что Лиза останется здесь (...) Если придется улетать, улетать я буду один, без какого-либо сопровождения», - говорит Евгений.





В день получения ответа от иммиграционной службы Евгений решил не оставлять борьбу: сделал пост в Facebook, которым поделились сотни раз, начал общаться с журналистами из России, Новой Зеландии и SBS Russian в Австралии.





В начале недели мы связали Евгения с зарегистрированным иммиграционным агентом по Австралии и официальным советником по Новой Зеландии Надеждой Здельник, которая заинтересовалась случаем Евгения и обратила его внимание на сильные и слабые стороны заявки.





Кроме того, в понедельник мы запросили комментарий по делу Евгения в Иммиграционном департаменте Новой Зеландии. В четверг мы получили ответ:





«Иммиграционная служба Новой Зеландии (INZ) рассмотрела решение, принятое в отношении заявления Евгения Ляпина о выдаче рабочей визы после учебы.





INZ связалась с Евгением и предложила ему подать заявку на пересмотр этого решения.





Поскольку INZ собирается пересмотреть это заявление на визу, в настоящее время мы не можем комментировать первоначальное решение».





В тот же день вечером Евгений и Лиза подали заявление на пересмотр решения о выдаче Евгению рабочей визы. Кроме новых справок и сопроводительного письма Евгений приложил к заявлению и еще один важный документ – о приеме на работу.





«Рабочий договор, который у меня есть на руках, стартует с 1 июля (...) Это не очень большая фирма, она делает игрушки из джинсовой ткани для собак. Это позиция "social media manager"», - говорит Евгений.





Сейчас Евгений и Лиза ждут нового решения от департамента иммиграции Новой Зеландии. Мы благодарим Евгения за искренний разговор и Надежду Здельник за помощь в подготовке новых документов.



