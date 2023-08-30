Референдум «Голос Коренных народов» в парламенте: как сделать так, чтобы ваш голос был учтен

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После месяцев спекуляций, мы наконец узнали дату референдума о Голосе Коренных народов в Парламенте.





Премьер-министр заявил, что австралийцы отправятся на участки, чтобы проголосовать "за" или "против" 14 октября.





"В этот день каждый австралиец получит шанс, который дается раз в поколениe, сделать нашу страну единым целым и изменить ее к лучшему".





В Австралии не проводились референдумы уже целое поколение, так что, если вам нет сорока лет, вы не участвовали в австралийских референдумах.





Но Австралийский комиссар выборной комиссии Том Роджерс заявил Sky News, что это будет очень похоже на обычные выборы.





"Референдум будет очень похож на выборы. Будут такие же виды мобильного голосования, в заведениях по уходу за пожилыми людьми. Будет организовано голосование за границей, по почте. Период предварительного голосования будет две недели, за исключением отдаленных районов, где он будет три недели. Мы уже готовимся к этому. Но избиратели могут ожидать увидеть то же самое, что они видят во время выборов, с теми же местами голосования и тем же процессом".





Это означает, что голосование обязательно для всех, кому 18 лет и старше, а те, кто этого не сделает, могут быть оштрафованы. Вы можете проголосовать только один раз, и есть большая вероятность, что на участках будут и всеми любимые "демократические сосиски".





"Good morning, what would you like? Can I get a veggie sausage with onions please?"





Вы должны будете ответить да или нет на следующий вопрос:





"Он будет звучать так: "Законопроект о внесении изменений в Конституцию для признания Первых народов Австралии путем создания Голоса Аборигенных народов и народов Торресова пролива. Вы одобряете данную предложенную поправку?"





Но референдумы отличаются от обычных выборов, так как то, как оценивается победа или проигрыш, происходит совершенно иным способом.





Для успеха референдума необходимо так называмое двойное большинство: более 50 процентов в общей сложности и большинство в большинстве штатов.





К сожалению для ACT и СТ, территории не учитываются в этом расчете.





Спикер Австралийской избирательной комиссии говорит, что важно следовать инструкциям по голосованию, чтобы ваш голос был учтен.





"Это может быть либо yes, либо no, написанные полностью, на английском языке. И эти инструкции будут на избирательном бюллетене в паре мест, также на плакатах на избирательном участке, где официальные лица объяснят вам это, когда вы получите избирательный бюллетень, они также будут в информационных брошюрах, которые сейчас распространяются по почте во всей Австралии, в нашей рекламе. Я могу продолжать и продолжать".





Правила двойного большинства делают референдумы сложными для получения положитeльного результата.





Из 44 референдумов в истории Австралии только восемь были успешными, и пять из них не были приняты потому, что, несмотря на то, что большинство австралийцев действительно проголосовали "за", но они не прошли планки большинства штатов.





Что касается того, как проголосовать, основные аргументы сводятся к нескольким ключевым пунктам.





Адвокаты позиции за, такие как Марсия Лэнгтон из лагеря ДА, говорят, что Голос будет посвящен признанию Коренных народов в конституции, учитыванию их мнения при разработке касающейся иx политики, и, как следствие, достижению лучших результатов для них.





"Мы здесь, чтобы провести черту на песке и сказать, что это должно измениться. Жизнь людей должна улучшиться. И мы знаем из доказательств, что жизнь улучшается, когда у них есть возможность высказаться, и в этом суть".





Основной лагерь НЕТ говорит, что Голос будет рискованной и разделяющей инициативой, он будет непoнятным и, так как он будет закреплен в Конституции, он будет постоянным.





Но есть ряд людей, которые против Голоса по совершенно разным причинам, например, независимая сенатор Лидия Торп, которая говорит, что этого далеко не достаточно.





"Договор - это то, чего требовали наши люди. Увидеть, что мы все еще остаемся на периферии с бесполезным Голосом, который не имеет власти, я думаю, что мы продвинулись слишком далеко в этой стране, чтобы принимать подачки".





Энтони Албанезе поставил много своего политического капитала на этот голос, начиная с его первых слов в ночь выборов.





"Я начинаю с признания традиционных владельцев земли, на которой мы встречаемся. Я выражаю своё уважение их старейшинам, прошедшим и настоящим, и, от имени Австралийской лейбористской партии, я обязуюсь полностью поддержать Заявление Улуру от сердца".





14 октября Австралия решит, поддержит ли она это тоже.



