Строительный сектор призывает к увеличению миграции, чтобы ослабить давление на строителей

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«Идеальный шторм» — эту фразу часто используют для описания множества проблем, с которыми сейчас сталкивается строительная отрасль Австралии.





Келли, попросившая не назвать ее фамилию, стала одной из многих людей, оказавшихся в самой гуще проблем.





40-летняя женщина и ее муж решили построить дом своей мечты на Phillip Island в Виктории.





Уже потрачено 235 тысяч долларов, но им пока нечем похвастаться.





«Это должен был быть двухэтажный семейный дом. Он должен был быть прекрасным. В нем должно было быть четыре спальни, три ванные комнаты. Вид на океан. Мы очень много и тяжело работали, чтобы вложить в это все свои деньги».





Пара подписала контракт с компанией, занимающейся строительством жилых домов Langford Jones homes, с почти 50-летней историей работы в этом секторе.





Но на прошлой неделе компания начала процесс ликвидации, задолжав 250 кредиторам более 10 миллионов долларов.





По словам ликвидаторов RSM, Langford Jones оставили около 65 жилых домов на разных стадиях завершения, включая дом Келли.





«Они оставили полный бардак. Вот тут рама, здесь у нас куча мусора. И у нас также есть, например, опоры для стен, которые люди приходят и крадут, так что все, за что было заплачено, на самом деле тоже утащили. Это просто какой-то кошмар».





Langford Jones — одна из многих крупных строительных компаний, разорившихся в этом году.





Наиболее известным является строительный гигант Probuild, который в феврале перешел под управление внешней администрации.





Но сочетание факторов также поставило на грань выживания многие мелкие строительные фирмы.





Фил Двайер является президентом Коллектива строителей Австралии, некоммерческой группы, представляющей мелких строителей и потребителей.





«На данный момент у нас очень деликатная ситуация из-за ряда проблем, которые начались с COVID . Но также такие проблемы, как перегретый строительный рынок, вы не можете нигде найти строителя, нехватка людей с навыками в отрасли, нарушенная цепочка поставок материалов. Кроме того, рост стоимости материалов также является серьезной проблемой. Таким образом, все это создало то, что мы можем назвать идеальным штормом».





Фил Двайер говорит, что сочетание этих условий означает, что некоторые строители, по сути, платят за завершение строительства домов людей.





«Мы называем это бесприбыльным бумом. Другими словами, строители не зарабатывают никаких денег. Они связаны конратктами с фиксированной ценой, и в то же время сталкиваются с повышением цен, нехваткой работников или подрядчиков для выполнения работы или людей с определенными навыками в отрасли. Существует ряд проблем, которые привели к такой ситуации и будут продолжать создавать такую ситуацию для многих других. Мы видим это, но это только начало. И это будет продолжаться».





Фил Двайер прогнозирует, что ситуация ухудшится в течение следующих шести-двенадцати месяцев, прежде чем она стабилизируется.





Он советует всем, кто думает о строительстве нового дома или ремонте, отложить эти планы на некоторое время.





Джон Гоймур работает строителем с 1969 года (53 года), в настоящее время он трудится в районе Голубых гор в Новом Южном Уэльсе.





Он говорит, что, хотя его собственный бизнес идет хорошо, у него есть опасения за всю отрасль.





" Потому что вы увидите, как многие люди разорятся. Поэтому очень много людей с недостроенными домами. И, конечно, мы не хотим наблюдать этого в индустрии. Мы хотим, чтобы отрасль развивалась ровными темпами. В индустрии существует старая поговорка: никто не зарабатывает на буме. И на этот раз это снова стало правдой".





Журналист : "Можете объяснить, что это значит?





«Это значиит, что, поскольку все так заняты во время бума, то никто не может получить рабочую силу или материалы, ваша работа занимает гораздо больше времени. И поэтому вы на самом деле не зарабатываете никаких денег. Секрет зарабатывания денег в строительной отрасли заключается в том. Чтобы быстро начать и быстро закончить. Другими словами, войти, получить свой проект, построить, выйти и получить деньги в банке. Чем дольше проект тянется, тем больше накладные расходы этого проекта съедают прибыль проекта."





Данные кредитного агентства Equifax показывают, что неплатежеспособность в сфере строительства увеличилась более чем на 30% за 12 месяцев до мая.





Доля строительного сектора в этих цифрах выросла и в настоящее время составляет 28 процентов всех банкротств в Австралии.





Но хотя эти цифры могут показаться ужасающими, Скотт Мейсон из Equifax говорит, что на самом деле их надо воспринимать с учетом периода пандемии.





«Очевидно, что было несколько громких банкротств или ликвидации предприятий. Так что есть некоторые причины для беспокойства. Однако я, вероятно, немного более спокоен, чем другие, потому что вы должны помнить, что у нас были рекордно низкие уровни неплатежеспособности за последние два года во время COVID , И даже если вы посмотрите на рост по месяцам в апреле и мае, мы увидели рост на 47% и 43%, мы все еще только возвращаемся к уровню до COVID ».





Джордан Мюррей из Ассоциации жилищного строительства согласен с этим.





«На сегодняшний день уровень неплатежеспособности не превысил того, что обычно имело место до Covid , хотя мы знаем, что в данный момент предприятия испытывают давление».





И хотя он признает, что строительные компании находятся под большим давлением, но говорит, что быстрого решения не существует.





«В настоящее время, когда цепочки поставок растянуты по всему миру, мы не можем импортировать дополнительные материалы, как в обычном цикле, а границы были закрыты в течение двух лет, у нас чрезвычайно ограниченный рынок рабочей силы внутри страны, что затрудняет рост. Если бы и было что-то, что правительство могло бы сделать, чтобы ослабить давление в данный момент, так это ускорить темпы, с которыми квалифицированные мигранты будут возвращаться в Австралию».









