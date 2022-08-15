Интенсивная программа изучения английского помогает переселенцам из Украины

ТРАНСКРИПТ





Вынужденно покинув свой родной город Днепр на востоке Украины, Татьяна Хоска прибыла в Австралию со своим семилетним сыном, 15-летней дочерью Алиной и племянницей.





В Сиднее их приняла у себя сестра Татьяны, которая уже 10 лет живет в Австралии.





Днепр стал целью многочисленных ракетных ударов с разных направлений, так как он является опорным пунктом Украины для защиты востока страны.





Разлучившись с остальными членами семьи, Татьяна и дети выехали в Киев, затем во Львов, Польшу и, наконец, прибыли в Австралию.

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Татьяна говорит, что боялась потерять в пути детей и благодарна судьбе за то, что добралась до Австралии.





"Было много людей, которым пришлось спасаться от ракет. Много женщин, много детей. Все были очень напуганы. Нам нужно было придумать, как спускаться с 11 этажа, чтобы куда-то пойти или убежать. Никогда не знаешь, чего ожидать. В небе были ракеты. В поезде было темно, и никто не включает свет, чтобы не были заметны с неба. В небе было много самолетов. Во время поездки на поезде я думала, только бы добраться до места назначения, чтобы мои дети могли увидеть меня".





Она говорит, что тот прием, который ей оказали в Австралии, согревает ей сердце.





"С английским пока сложно. Я познакомилась со многими прекрасными людьми. Они очень открытые. Мне говорят: добро пожаловать в Австралию".





Теперь, когда проблема с жильем разрешилась, внимание Татьяны переключилось на возобновление учебы детей, в том числе Алины, которая будет учиться в девятом классе старшей школы.





Но прежде чем она сможет поступить в обычную государственную среднюю школу, ей нужна помощь в улучшении английского языка.





Она одна из 100 украинских учащихся, получающих поддержку от правительства штата Новый Южный Уэльс для посещения школ интенсивного изучения английского языка, чтобы помочь недавно приехавшим ученикам приступить к учебе в общеобразовательных государственных школах.

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Алина учится в Центре интенсивного изучения английского языка в Kogarah и говорит, что уже нашла тут друзей.





"Процесс идет хорошо. Мне нравятся студенты. Учителя очень поддерживают. Мне здесь очень нравится. Я учу английский медленно, шаг за шагом. Да, у меня появилось много друзей".





Директор школы Мария Мосхатос говорит, что в центре сейчас учатся 22 украинских ученика в возрасте 12 и 17 лет.





"Мы принимаем их и помогаем им с английским до тех пор, пока они не достигнут уровня, с которым они смогут справляться в общеобразовательных школах. А затем мы помогаем учащимся перейти в местную школу после того, как они закончат нашу программу. Они продолжат получать поддержку, когда перейдут в среднюю школу. Переходный период может занять несколько лет. Мы хотели бы, чтобы они были уверенными в себе и способными учениками в обычном классе; и имели доступ ко всем основным услугам, которые есть для них."





В зависимости от уровня владения английским языком они могут проучиться в центре в течение одной четверти или четырех.





Помощник преподавателя из Украины обеспечивает перевод на занятиях, а консультант следит за их психическим здоровьем после пережитых ужасов войны.





Марк Гудкамп уже 20 лет занимается преподаванием английского языка для мигрантов и беженцев и курирует программу, координируемую Департаментом образования Нового Южного Уэльса.





Он говорит, что повышение уверенности в английском является важным элементом помощи беженцам в преодолении трудностей после перемещения в другую страну.





"Были ли это люди из Сирии, из Афганистана. Мы хотим, чтобы Австралия была обществом, которое приветствует студентов-беженцев и их семьи. И позаботилась о том, чтобы их переход в новое общество был максимально плавным и позитивным. Я надеюсь, что у них усилится чувство принадлежности к своему новому обществу, и они будут лучше осведомлены обо всех организациях, куда они могут обратиться, если им понадобится поддержка. И они знают, что наши школы, наши государственные школы существуют для них и их детей, чтобы поддержать их в этот переходный период. И пусть они знают о возможности самостоятельного доступа к урокам английского языка"





Министр образования Нового Южного Уэльса Сара Митчелл говорит, что правительство штата знает о проблемах, с которыми сталкиваются украинские учащиеся, и выделяет больше ресурсов и возможностей для поддержки будущих переселенцев.





"Я думаю, что очень важно, чтобы как правительство и как школьная система мы поддерживали этих учеников из Украины, которые, я уверена, пережили очень страшные вещи. И если мы сможем сыграть небольшую роль в помощи их обоснования в Австралии - дать возможность получить отличное образование, то я думаю, что это очень важная вещь, которую мы делаем. На данный момент у нас есть около 100 учеников из Украины, которые находятся здесь, в Новом Южном Уэльсе, и посещают наши государственные школы. Но, очевидно, что если и когда прибудут новые ученики, безусловно, мы встретим их с распростертыми объятиями."





Ожидается, что прибудет еще больше переселенцев, поскольку Министерство иностранных дел выдало свыше 7500 виз украинцам с момента начала российского вторжения в Украину.





Татьяна говорит, что благодарна за то, что ее дети не находятся в зоне боевых действий, но они, как и она сама, беспокоятся о судьбе своих близких в Украине.





Их спасает вера и надежда на окончание войны.



