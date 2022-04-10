Военные истории. Как Екатерина и ее семья ехали из Киева в Сидней

Очень краткий пересказ
- Перед началом войны семья вернулась из Западной Украины, где муж Екатерины проходил реабилитацию.
- 24 февраля семья пыталась попасть в свой загородный дом, но их не пропустили на блокпосте.
- Вернуться обратно в квартиру не удалось из-за российских танков.
- Екатерина и ее семья хотели укрыться от войны в Западной Украине, но там их ждала сирена воздушной тревоги.
- Тогда они поехали к границе с Польшей.
- Семья разделилась: муж и сын прошли последние километры пешком, а Екатерина - за рулем. Так была бОльшая вероятность, что его выпустят из страны.
- Это заняло у мужа и сына сутки, у Екатерины - трое суток, чтобы преодолеть последние 40 км. В это время шел снег, было холодно и страшно от звуков взрывов.
- Семья воссоединилась в Латвии и оттуда полетела в Австралию к друзьям.
- Сейчас Екатерина и ее семья живут в доме волонтеров, сына уже удалось устроить в школу.