Военные истории. Как Екатерина и ее семья ехали из Киева в Сидней

Очень краткий пересказ





Перед началом войны семья вернулась из Западной Украины, где муж Екатерины проходил реабилитацию.

24 февраля семья пыталась попасть в свой загородный дом, но их не пропустили на блокпосте.

Вернуться обратно в квартиру не удалось из-за российских танков.

Екатерина и ее семья хотели укрыться от войны в Западной Украине, но там их ждала сирена воздушной тревоги.

Тогда они поехали к границе с Польшей.

Семья разделилась: муж и сын прошли последние километры пешком, а Екатерина - за рулем. Так была бОльшая вероятность, что его выпустят из страны.

Это заняло у мужа и сына сутки, у Екатерины - трое суток, чтобы преодолеть последние 40 км. В это время шел снег, было холодно и страшно от звуков взрывов.

Семья воссоединилась в Латвии и оттуда полетела в Австралию к друзьям.