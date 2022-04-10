Военные истории. Как Екатерина и ее семья ехали из Киева в Сидней

Ekaterina and her family fled Ukraine and moved to Sydney

Source: Supplied by Ekaterina

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Екатерина - режиссер документального кино из Киева. Ей удалось выехать из Украины в первую неделю войны вместе с семьей - сыном и мужем, который освобожден от службы в армии с 2017 года из-за онкологического заболевания.

Очень краткий пересказ

  • Перед началом войны семья вернулась из Западной Украины, где муж Екатерины проходил реабилитацию.
  • 24 февраля семья пыталась попасть в свой загородный дом, но их не пропустили на блокпосте.
  • Вернуться обратно в квартиру не удалось из-за российских танков.
  • Екатерина и ее семья хотели укрыться от войны в Западной Украине, но там их ждала сирена воздушной тревоги.
  • Тогда они поехали к границе с Польшей.
  • Семья разделилась: муж и сын прошли последние километры пешком, а Екатерина - за рулем. Так была бОльшая вероятность, что его выпустят из страны.
  • Это заняло у мужа и сына сутки, у Екатерины - трое суток, чтобы преодолеть последние 40 км. В это время шел снег, было холодно и страшно от звуков взрывов.
  • Семья воссоединилась в Латвии и оттуда полетела в Австралию к друзьям.
  • Сейчас Екатерина и ее семья живут в доме волонтеров, сына уже удалось устроить в школу.
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