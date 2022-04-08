Ирпень. "Я не знала, что страшнее: оставаться или уезжать"Play11:10 Source: SBS RussianGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsDownload (10.24MB) В аудио и текстовых сообщениях жители Украины рассказывают о войне. Все источники перед публикацией проверяются SBS Russian.Интервью с Оксаной, которая бежала из Ирпеня вместе с четырьмя котами. Source: Sullpied by OxanaСлушайте также:Жители Одессы: "Мы не сдадим свой город"Жители Мариуполя: "Искали, где взять воды. И на счастье пошел снег""Мариуполь сейчас - это ад на земле"ShareLatest podcast episodesВладимир Юрко из Малой Рогани: "Самые большие проблемы после ракетных ударов по объектам инфраструктуры"Татьяна из Гостомеля: "Дети, о которых мы сейчас заботимся, будут восстанавливать нашу Украину"Вадим из Харькова: «Будущие поколения будут помнить о помощи, которая оказывается сейчас Украине»Мариуполь - оккупированный город контрастов: разруха и новостройки