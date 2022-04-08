Ирпень. "Я не знала, что страшнее: оставаться или уезжать"

Voices of people from Ukraine

Source: SBS Russian

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В аудио и текстовых сообщениях жители Украины рассказывают о войне. Все источники перед публикацией проверяются SBS Russian.

Интервью с Оксаной, которая бежала из Ирпеня вместе с четырьмя котами.
Oxana fled Ukraine with 4 cats
Source: Sullpied by Oxana
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