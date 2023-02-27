Татьяна из Гостомеля: "Дети, о которых мы сейчас заботимся, будут восстанавливать нашу Украину"

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Residents of the village of Malaya Rogan in Kharkiv Raion, in Ukraine, near the downed helicopter. Photo credit: Volodymyr Urko

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Мы продолжаем записывать интервью с людьми, которые находятся в украинских городах и являются невольными свидетелями войны, которую начала Россия 24 февраля 2022 года. Эта серия является продолжением нашего первого подкаста. В ней мы рассказываем вам о том, как живут участники прошлых эпизодов почти год спустя.

Интервью с Татьяной Гончаровой из Гостомеля. Она рассказал о том, как сейчас живет ее семья и о том, как она оказалась в Турции вместе с более чем тысячей украинских детей.
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Source: Photo by Tatyana Goncharova
Татьяна работает в фонде
Childhood Without War,
где помогает собирать средства для украинских детей-сирот. По ее словам, их фонд поддерживает много известных людей, в том числе и жена президента Украины Владимира Зеленского, первая леди страны, Елена Зеленская.
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Source: Photo by Tatyana Goncharova
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