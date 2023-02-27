Татьяна из Гостомеля: "Дети, о которых мы сейчас заботимся, будут восстанавливать нашу Украину"

Интервью с Татьяной Гончаровой из Гостомеля. Она рассказал о том, как сейчас живет ее семья и о том, как она оказалась в Турции вместе с более чем тысячей украинских детей.



Source: Photo by Tatyana Goncharova Татьяна работает в фонде Childhood Without War, где помогает собирать средства для украинских детей-сирот. По ее словам, их фонд поддерживает много известных людей, в том числе и жена президента Украины Владимира Зеленского, первая леди страны, Елена Зеленская.

