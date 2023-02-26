Вадим из Харькова: «Будущие поколения будут помнить о помощи, которая оказывается сейчас Украине»

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Residents of the village of Malaya Rogan in Kharkiv Raion, in Ukraine, near the downed helicopter. Photo credit: Volodymyr Urko

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Мы продолжаем записывать интервью с людьми, которые находятся в украинских городах и являются невольными свидетелями войны, которую начала Россия 24 февраля 2022 года. Эта серия является продолжением нашего первого подкаста. В ней мы рассказываем вам о том, как живут участники прошлых эпизодов почти год спустя.

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Вадим из Харькова: «Будущие поколения будут помнить о помощи, которая оказывается сейчас Украине»

SBS Russian

26/02/202317:48
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Source: Photo by Vadim Konovalov
Интервью с Вадимом Коноваловым из Харькова. Он рассказал о том, как сейчас живет его город, о той помощи, которые оказывают волонтеры и как его австралийские друзья помогают в этом.
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Source: Photo by Vadim Konovalov
Вадим поделился с SBS Russian фотографиями из Харькова. Так выглядит одно из зданий в его родном городе.
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Source: Photo by Vadim Konovalov
А это люди, которым волонтеры доставили продукты.
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Source: Photo by Vadim Konovalov
Как рассказывает Вадим, в последнее время их волонтерская помощь была адресной и более масштабной, чем в первые месяцы войны. Они доставляли лекарства и все необходимое в роддома и больницы.
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Source: Photo by Vadim Konovalov
"Вот так люди живут в нашем детском садике", - рассказывает Вадим.
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Source: Photo by Vadim Konovalov
Он добавляет: "Сейчас мы делаем все, для того, чтобы купить генератор для садика. Это очень критично для нас". Пост об этом можно почитать на
Facebook странице
детского сада.

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Source: Photo by Vadim Konovalov
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