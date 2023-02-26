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LISTEN TO Вадим из Харькова: «Будущие поколения будут помнить о помощи, которая оказывается сейчас Украине» SBS Russian 26/02/2023 17:48 Play

Source: Photo by Vadim Konovalov Интервью с Вадимом Коноваловым из Харькова. Он рассказал о том, как сейчас живет его город, о той помощи, которые оказывают волонтеры и как его австралийские друзья помогают в этом.



Source: Photo by Vadim Konovalov Вадим поделился с SBS Russian фотографиями из Харькова. Так выглядит одно из зданий в его родном городе.



Source: Photo by Vadim Konovalov А это люди, которым волонтеры доставили продукты.



Source: Photo by Vadim Konovalov Как рассказывает Вадим, в последнее время их волонтерская помощь была адресной и более масштабной, чем в первые месяцы войны. Они доставляли лекарства и все необходимое в роддома и больницы.



Source: Photo by Vadim Konovalov "Вот так люди живут в нашем детском садике", - рассказывает Вадим.



Source: Photo by Vadim Konovalov Он добавляет: "Сейчас мы делаем все, для того, чтобы купить генератор для садика. Это очень критично для нас". Пост об этом можно почитать на Facebook странице детского сада.



