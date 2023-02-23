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Интервью с Владой из Киева, мама и сестра которой уехали из разрушенного Мариуполя. Сейчас в оккупированном городе остаются ее папа, бабушка и дедушка. Она рассказала о переезде за границу и о том, как живут сейчас ее родные в Мариуполе.
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Мариуполь - оккупированный город контрастов: разруха и новостройки
SBS Russian
23/02/202311:24
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