Мариуполь - оккупированный город контрастов: разруха и новостройки

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Интервью с Владой из Киева, мама и сестра которой уехали из разрушенного Мариуполя. Сейчас в оккупированном городе остаются ее папа, бабушка и дедушка. Она рассказала о переезде за границу и о том, как живут сейчас ее родные в Мариуполе.



