Мариуполь - оккупированный город контрастов: разруха и новостройки

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Residents of the village of Malaya Rogan in Kharkiv Raion, in Ukraine, near the downed helicopter. Photo credit: Volodymyr Urko

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Мы продолжаем записывать интервью с людьми, которые находятся в украинских городах и являются невольными свидетелями войны, которую начала Россия 24 февраля 2022 года. Эта серия является продолжением нашего первого подкаста. В ней мы рассказываем вам о том, как живут участники прошлых эпизодов почти год спустя.

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Интервью с Владой из Киева, мама и сестра которой уехали из разрушенного Мариуполя. Сейчас в оккупированном городе остаются ее папа, бабушка и дедушка. Она рассказала о переезде за границу и о том, как живут сейчас ее родные в Мариуполе.

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Мариуполь - оккупированный город контрастов: разруха и новостройки

SBS Russian

23/02/202311:24
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