"Мариуполь сейчас - это ад на земле"Play13:19 Source: SBS RussianGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (24.4MB) В аудио и текстовых сообщениях жители Украины рассказывают о том, на что стала похожа их жизнь в последние дни. Все источники перед публикацией проверяются SBS Russian.Люди на окраине Мариуполя прячутся от ракет в самодельной яме Source: Photo provided by Vlada, resident of MariupolВсе истории собраны здесь:Голоса людей УкраиныShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод