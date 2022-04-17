Голоса людей Украины

Episodes
Владимир Юрко из Малой Рогани: "Самые большие проблемы после ракетных ударов по объектам инфраструктуры"
01/03/202306:45
Татьяна из Гостомеля: "Дети, о которых мы сейчас заботимся, будут восстанавливать нашу Украину"
28/02/202317:04
Вадим из Харькова: «Будущие поколения будут помнить о помощи, которая оказывается сейчас Украине»
27/02/202317:48
Мариуполь - оккупированный город контрастов: разруха и новостройки
24/02/202311:24
Оксана из Ирпеня: "Не могу вернуться в родной дом"
22/02/202312:20
Татьяна из Одессы: "Каждый день жду от сына сообщение из трех букв ЖИВ"
21/02/202311:11
Детский врач из Киева: "Мы не знаем что будет завтра. Благодарю Австралию за помощь, одним нам не справиться"
20/02/202308:54
Сотрудница почты из Чернигова: Мы работали, даже когда по городу велись обстрелы
14/06/202207:29
Жители Малой Рогани: выехать нам не давали, прикрываясь нами как живым щитом
27/05/202215:09
"Я рожала в коридоре больницы с фонариком"
08/05/202212:32
"Нас спасла река Ирпень"
26/04/202210:30
Жители Дымера: 'По сравнению с Бучей и Ирпенем нам очень повезло'
17/04/202214:39
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