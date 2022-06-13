Сотрудница почты из Чернигова: Мы работали, даже когда по городу велись обстрелы

"Начало войны 24 февраля меня застало в родном городе Чернигове. Утром надо было идти на работу, но начальник отделения Укрпочты написала всем сотрудникам, что мы остаёмся дома, так как ... война", - рассказывает Виктория.





"Мы были в шоке, никто не верил, что Россия может так открыто напасть на нас. Я никуда из города не выезжала, хотя мне и сыну предложили выехать в другую область, но я не могла уехать и сын отказался выезжать. Я не могла оставить свою маму с лежачей бабушкой, мы живём на 7 этаже. Когда мы по тревоге спускались в подвал, бабушку обкладывали подушками".





