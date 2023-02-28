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LISTEN TO Владимир Юрко из Малой Рогани: "Самые большие проблемы после ракетных ударов по объектам инфраструктуры" SBS Russian 28/02/2023 06:45 Play

Интервью с Владимиром Юрко из Малой Рогани. Он рассказал о том, как сейчас живет его семья, что изменилось за этот год и о последствиях ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры.





"После таких попаданий мы без света, тепла (отопление в большинстве зависит от электричества) и воды. Я, допустим, сейчас почти 24/7 под концентратором кислорода", - рассказывает Владимир.



