Владимир Юрко из Малой Рогани: "Самые большие проблемы после ракетных ударов по объектам инфраструктуры"

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Residents of the village of Malaya Rogan in Kharkiv Raion, in Ukraine, near the downed helicopter. Photo credit: Volodymyr Urko

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Владимир Юрко из Малой Рогани: "Самые большие проблемы после ракетных ударов по объектам инфраструктуры"

SBS Russian

28/02/202306:45
Интервью с Владимиром Юрко из Малой Рогани. Он рассказал о том, как сейчас живет его семья, что изменилось за этот год и о последствиях ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры.

"После таких попаданий мы без света, тепла (отопление в большинстве зависит от электричества) и воды. Я, допустим, сейчас почти 24/7 под концентратором кислорода", - рассказывает Владимир.

Он поделился с SBS Russian фотографией из Малой Рогани - она на обложке подкаста "Голоса людей Украины".

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