Жители Малой Рогани: выехать нам не давали, прикрываясь нами как живым щитом

Voices of people from Ukraine

Source: SBS Russian

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Житель посёлка Малая Рогань Харьковской области Владимир Юрко рассказал о том, как он и его семья переживали оккупацию, и поделился своими фотографиями того, как изменился его родной посёлок.

DISCLAIMER: Этот подкаст содержит рассказ об ужасах войны, он может вызвать у вас сильные переживания.

 

«Нам очень повезло, что к нам пришли в основном адекватные солдаты и у нас не случилось Бучи и Ирпеня», - рассказывает Владимир.
Malaya Rohan
Дом, в котором жили Владимир с семьей. Фото Владимира Юрко Source: Photo by Volodymyr Urko
«Мои уже дети научились определять, какой снаряд летит и куда он летит», - с грустью добавляет мужчина.
Malaya Rohan
Один из разрушенных домов в поселке Малая Рогань. Фото Владимира Юрко Source: Photo by Volodymyr Urko
Владимир рассказал, что многие дома в частном секторе их поселка были разрушены, а у тех, что выстояли, повреждены крыши, выбиты окна. 
Malaya Rohan
Поврежденный дом и разрушенный гараж в поселке Малая Рогань. Фото Владимира Юрко Source: Photo by Volodymyr Urko
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Все источники перед публикацией проверяются SBS Russian, эти люди действительно являются очевидцами и участниками событий, о которых говорят в подкасте. В условиях войны невозможно оперативно проверить цифры и информацию от официальных лиц любой из сторон конфликта.

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