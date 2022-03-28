Жители Мариуполя: "Искали, где взять воды. И на счастье пошел снег"

Letters from Ukraine

Source: SBS Russian

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В аудио и текстовых сообщениях жители Украины рассказывают о том, на что стала похожа их жизнь в последние дни. Все источники перед публикацией проверяются SBS Russian.

Интервью с жительницей Мариуполя Людмилой, которая спасалась бегством из родного города с дочкой инвалидом на руках. Она рассказала, как при выезде из города у них русские солдаты проверяли мобильные телефоны и заставляли удалять все фотографии и видео, сделанные в Украине. 
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