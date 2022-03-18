"Наш детский садик пострадал от бомбежек"

Вадим - отец четверых детей. Когда Харьков начали бомбить, он смог вывезти семью из страны, а сам остался чтобы помогать нуждающимся, организовав сеть волонтерской помощи.

Дом в Харькове Source: Photo by Vadim Konovalov

Вадим рассказывает, что в целях безопасности в домах Харькова отключены лифты. Волонтеры доставляют гуманитарную помощь тем, кто сам не может дойти до пунктов выдачи. Также покупают и доставляют продукты пожилым и больным людям.

Очередь в Харькове за гуманитарной помощью Source: Photo by Vadim Konovalov

Вадим до войны был соучредителем сети детских садов, один из его садиков стал служить бомбоубежищем. Он пострадал от взрыва, но, к счастью, погибших не было.

Source: Photo by Vadim Konovalov

Вадим рассказал о том, какая ситуация сейчас в Харькове, и какими путями люди покидали город.

Дети в убежище Source: Photo by Vadim Konovalov

Вадим вместе со своим другом из Сиднея Романом Флоринским организовали

, чтобы помогать больным и пожилым людям, остающимся в Харькове.