"Наш детский садик пострадал от бомбежек"

Vadim Konovalov

Вадим и другие родители с детьми в укрытии. Source: Photo by Vadim Konovalov

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Интервью с Вадимом Коноваловым из Харькова, который помогает больным и пожилым людям не умереть с голоду в разрушенном городе.

Вадим - отец четверых детей. Когда Харьков начали бомбить, он смог вывезти семью из страны, а сам остался чтобы помогать нуждающимся, организовав сеть волонтерской помощи.
Vadim Konovalov
Дом в Харькове Source: Photo by Vadim Konovalov
Вадим рассказывает, что в целях безопасности в домах Харькова отключены лифты. Волонтеры доставляют гуманитарную помощь тем, кто сам не может дойти до пунктов выдачи. Также покупают и доставляют продукты пожилым и больным людям.
Vadim Konovalov
Очередь в Харькове за гуманитарной помощью Source: Photo by Vadim Konovalov
Вадим до войны был соучредителем сети детских садов, один из его садиков стал служить бомбоубежищем. Он пострадал от взрыва, но, к счастью, погибших не было.
Vadim Konovalov
Source: Photo by Vadim Konovalov
Вадим рассказал о том, какая ситуация сейчас в Харькове, и какими путями люди покидали город.
Vadim Konovalov
Дети в убежище Source: Photo by Vadim Konovalov
Вадим вместе со своим другом из Сиднея Романом Флоринским организовали
сбор средств
, чтобы помогать больным и пожилым людям, остающимся в Харькове.
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