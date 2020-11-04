Бежать за кредитом? Снимать сбережения? Что значит рекордное снижение процентной ставки резервным банком Австралии

People walk past the Reserve Bank of Australia (RBA) in Sydney, Tuesday, April 6, 2016. The RBA is expected to leave interest rates on hold today. (AAP Image/Dean Lewins) NO ARCHIVING

Source: AAP

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По следам объявления о рекордном снижении процентной ставки - мы поговорили с нашим постоянным экспертом, профессором экономического факультета университета Монаша, доктором Геннадием Казакевичем.

Из интервью вы узнаете:

  • что означает снижение или повышение процентной ставки, и для чего это вообще делается;
  • сколько продлится действие низкой процентной ставки;
  • почему многие пенсионеры остались в проигрыше, а также что им делать со сбережениями;
  • о перспективах для более молодых людей, у которых нет особых накоплений;
  • что будет происходить с ценами на недвижимость, и почему покупка инвестиционной недвижимости сейчас - не лучшее решение;
  • рецессия закончилась. Хорошая ли это новость?
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