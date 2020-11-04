Бежать за кредитом? Снимать сбережения? Что значит рекордное снижение процентной ставки резервным банком Австралии

Из интервью вы узнаете:
- что означает снижение или повышение процентной ставки, и для чего это вообще делается;
- сколько продлится действие низкой процентной ставки;
- почему многие пенсионеры остались в проигрыше, а также что им делать со сбережениями;
- о перспективах для более молодых людей, у которых нет особых накоплений;
- что будет происходить с ценами на недвижимость, и почему покупка инвестиционной недвижимости сейчас - не лучшее решение;
- рецессия закончилась. Хорошая ли это новость?
ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:
Процентные ставки снижены до рекордно низкого уровня