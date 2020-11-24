Иностранные студенты переключаются с Австралии на другие страны для обучения

((ТРАНСКРИПТ))





Карен Селис должна была прямо сейчас изучать английский в Австралии.





Но коронавирус отложил ее планы мартовского отъезда из Колумбии.





Восемь месяцев спустя 28-летняя студентка просто устала ждать.





«На данный момент нам не дали ответа о том, что произойдет с нашими визами, с деньгами, которые мы вложили, с теми мечтами, которые мы откладываем».





Студентка говорит, что мечта превращается в кошмар из-за неопределенности и отсутствия информации.





Сейчас она пересматривает свои планы.





«Я начала думать о поездке в Канаду, и я веду переговоры со своим агентом о том, как отменить планы с Австралией».





Недавний опрос более 1 500 иностранных студентов, которые подали заявления на поступление или уже получили предложения от австралийских университетов, показал, что более половины (53%) рассматривают возможность изменения места учебы.





Канада быстро становится популярным направлением, потому что в октябре она вновь открыла свои границы для иностранных студентов, а правительство оказало социальную поддержку этой группе во время пандемии.





Австралийский миграционный агент Мелани Макфарлейн обычно работала со студентам из Латинской Америки, которые приезжали в Австралию на учебу.





Но эта работа прекратилась.





«В настоящее время мы ориентируем свой бизнес на такие страны, как Канада и Великобритания, а не Австралия».





Консультант по международному образованию Род Хирпс говорит, что ситуацию ухудшают неясные сообщения правительства.





«В частности, в Канаде и Великобритании ведется информирование на очень высоком уровне и информация дается последовательная, которая ясно транслирует, что иностранным студентам там по-прежнему рады, в то время как Австралия не ведет такой позитивной коммуникации».





Лишь небольшому количеству иностранных студентов будет разрешено въехать в страну по отсроченным пилотным программам в Северной территории, Южной Австралии и ACT, однако всем штатам и территориям было предложено представить свои планы федеральному правительству до конца этого месяца с целью возобновить приезд иностранных студентов после Рождества.





В заявлении федерального министра образования Дэна Техана SBS News говорится: «Наше правительство хочет, чтобы иностранные студенты возвращались в Австралию безопасным способом, который также не поставит в невыгодное положение желающих вернуться из-за границы австралийских граждан».





Но для таких студентов как Карен этой информации слишком мало и поступила она слишком поздно.



