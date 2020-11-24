Иностранные студенты переключаются с Австралии на другие страны для обучения

((ТРАНСКРИПТ))
Карен Селис должна была прямо сейчас изучать английский в Австралии.
Но коронавирус отложил ее планы мартовского отъезда из Колумбии.
Восемь месяцев спустя 28-летняя студентка просто устала ждать.
«На данный момент нам не дали ответа о том, что произойдет с нашими визами, с деньгами, которые мы вложили, с теми мечтами, которые мы откладываем».
Студентка говорит, что мечта превращается в кошмар из-за неопределенности и отсутствия информации.
Сейчас она пересматривает свои планы.
«Я начала думать о поездке в Канаду, и я веду переговоры со своим агентом о том, как отменить планы с Австралией».
Недавний опрос более 1 500 иностранных студентов, которые подали заявления на поступление или уже получили предложения от австралийских университетов, показал, что более половины (53%) рассматривают возможность изменения места учебы.
Канада быстро становится популярным направлением, потому что в октябре она вновь открыла свои границы для иностранных студентов, а правительство оказало социальную поддержку этой группе во время пандемии.
Австралийский миграционный агент Мелани Макфарлейн обычно работала со студентам из Латинской Америки, которые приезжали в Австралию на учебу.
Но эта работа прекратилась.
«В настоящее время мы ориентируем свой бизнес на такие страны, как Канада и Великобритания, а не Австралия».
Консультант по международному образованию Род Хирпс говорит, что ситуацию ухудшают неясные сообщения правительства.
«В частности, в Канаде и Великобритании ведется информирование на очень высоком уровне и информация дается последовательная, которая ясно транслирует, что иностранным студентам там по-прежнему рады, в то время как Австралия не ведет такой позитивной коммуникации».
Лишь небольшому количеству иностранных студентов будет разрешено въехать в страну по отсроченным пилотным программам в Северной территории, Южной Австралии и ACT, однако всем штатам и территориям было предложено представить свои планы федеральному правительству до конца этого месяца с целью возобновить приезд иностранных студентов после Рождества.
В заявлении федерального министра образования Дэна Техана SBS News говорится: «Наше правительство хочет, чтобы иностранные студенты возвращались в Австралию безопасным способом, который также не поставит в невыгодное положение желающих вернуться из-за границы австралийских граждан».
Но для таких студентов как Карен этой информации слишком мало и поступила она слишком поздно.
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