Иностранные студенты переключаются с Австралии на другие страны для обучения

Colombian student Karen Celis

Colombian student Karen Celis is considering cancelling her Australian visa to go to Canada instead. Source: Supplied

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Австралию предупреждают о необходимости подготовиться к потере репутации среди иностранных студентов из-за закрытых границ и отсутствия социальной поддержки. По словам иммиграционных агентов, это уже становится реальностью, и тысячи студентов вместо Австралии намерены поехать в Канаду, что вызывает критику противоречивых и неясных сообщений правительства.

((ТРАНСКРИПТ))

Карен Селис должна была прямо сейчас изучать английский в Австралии.

Но коронавирус отложил ее планы мартовского отъезда из Колумбии.

Восемь месяцев спустя 28-летняя студентка просто устала ждать.

«На данный момент нам не дали ответа о том, что произойдет с нашими визами, с деньгами, которые мы вложили, с теми мечтами, которые мы откладываем».

Студентка говорит, что мечта превращается в кошмар из-за неопределенности и отсутствия информации.

Сейчас она пересматривает свои планы.

«Я начала думать о поездке в Канаду, и я веду переговоры со своим агентом о том, как отменить планы с Австралией».

Недавний опрос более 1 500 иностранных студентов, которые подали заявления на поступление или уже получили предложения от австралийских университетов, показал, что более половины (53%) рассматривают возможность изменения места учебы.

Канада быстро становится популярным направлением, потому что в октябре она вновь открыла свои границы для иностранных студентов, а правительство оказало социальную поддержку этой группе во время пандемии.

Австралийский миграционный агент Мелани Макфарлейн обычно работала со студентам из Латинской Америки, которые приезжали в Австралию на учебу.

Но эта работа прекратилась.

«В настоящее время мы ориентируем свой бизнес на такие страны, как Канада и Великобритания, а не Австралия».

Консультант по международному образованию Род Хирпс говорит, что ситуацию ухудшают неясные сообщения правительства.

«В частности, в Канаде и Великобритании ведется информирование на очень высоком уровне и информация дается последовательная, которая ясно транслирует, что иностранным студентам там по-прежнему рады, в то время как Австралия не ведет такой позитивной коммуникации».

Лишь небольшому количеству иностранных студентов будет разрешено въехать в страну по отсроченным пилотным программам в Северной территории, Южной Австралии и ACT, однако всем штатам и территориям было предложено представить свои планы  федеральному правительству до конца этого месяца с целью возобновить приезд иностранных студентов после Рождества.

В заявлении федерального министра образования Дэна Техана SBS News говорится: «Наше правительство хочет, чтобы иностранные студенты возвращались в Австралию безопасным способом, который также не поставит в невыгодное положение желающих вернуться из-за границы австралийских граждан».

Но для таких студентов как Карен этой информации слишком мало и поступила она слишком поздно.

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