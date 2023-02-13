Программа для переводчиков — первый шаг помощи новым мигрантам в Австралии

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Желание сделать вклад в свою новую страну — мотивирующая сила для беженца из Афганистана Рахмана Али Джаведа.





В Афганистане он работал лектором в университете и был сотрудником Независимой комиссии по правам человека. Кроме того, он относится к этническому меньшинству Хазара. После прихода к власти движения Талибан оставаться в Афганистане стало для него невозможным.





«Работа в сфере прав человека опасна в Афганистане и многих других странах. Но Афганистан самая трудная страна где я работал».





С момента прибытия в Австралию в 2021 году, Джавед работает в юридической клинике в Западном Сиднее. В его обязанности как ассистента по юридическим вопросам входит перевод с пяти языков, которыми он владеет.





«Дари, хазараги, персидский, он же фарси, пушту и английский».





Государственная программа позвлила ему стать сертифицированным переводчиком дари, чтобы помогать других беженцам из Афганистана в Новом Южном Уэльсе.





Мак Курэй — министр штата по мультикультурализму.





«Эта программа играет важную роль в том, чтобы сообщества имели переводчиков для консультаций и помощи, а также для того, чтобы передавать важную информацию от правительства».





Более четырехсот человек прошли через программу для переводчиков с 50 языков.





Дари, сомали и украинский — среди языков, на которых говорит растущее количество переводчиков, часто для того, чтобы помогать людям, вынужденным бежать из зоны конфликта.





Глава федерации советов этнических сообществ Австралии Карло Карли говорит, что общество регулярно полагается на добрую волю переводчиков.





«Стоимость получения аккредитации очень высокая. Это реальный барьер для вхождения. И очень важно, чтобы бы обучение проходили люди, которые могут помогать другим членам их сообществ».





Но язык — не единственное препятствие для мигрантов. Статистика показывает, что треть недавно прибывших испытывают трудности с поиском первой работы. Самым распространенным барьером называют отсутствие австралийского опыта работы, вслед за которым идет нехватка местных связей и только потом трудности с языком.





Карло Карли говорит, что количество языков, требующих охвата, растет.





«Мы должны признать, что для переводчиков очень часто не много работы, поэтому нам нужна их добрая воля. Нам нужно, чтобы они помогали своим сообществам и имели некоторую гибкость в свое рабочее время».





Джавед говорит, что курс не только о языковых навыках, но и о культурных особенностях и знаниях.





«Теперь я чувствую себя увереннее в своей работе, потому что у меня была способность, но не было сертификата».



