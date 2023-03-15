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LISTEN TO Стоит ли из-за легкого покалывания в руке вызывать скорую помощь? SBS Russian 15/03/2023 10:49 Play

Новое исследование показало, что каждый пятый взрослый в Австралии не может назвать ни одного симптома сердечного приступа, и только около половины респондентов сказали о боли в груди как о симптоме.





В исследовании, проведенном университетом Монаша, приняли участие 101 936 австралийцев в возрасте от 30 до 59 лет.





Собранные данные удивили авторов исследования, которые хотя и ожидали некоторого снижения осведомленности о здоровье сердца, но не в такой значительной степени.





Доцент Джанет Брей из Школы общественного здравоохранения и профилактической медицины Университета Монаша является ведущим автором доклада.





Она говорит, что распознавание симптомов имеет решающее значение.





«Это жизненно важно, потому что мы знаем, что люди, которые связывают свои симптомы с сердцем, когда у них сердечный приступ, быстрее попадают в больницу. И это невероятно важно для получения лечения, чтобы разблокировать артерию, чтобы сердцу было нанесено меньше повреждений. Так что это критически важно. Когда случается сердечный приступ, люди также склонны звонить кому-то из знакомых, поэтому также важно, чтобы все люди знали симптомы на тот случай, если им позвонит любимый человек и скажет: «Я испытываю такие-то симптомы, что мне делать?"





Цель исследования состояла в том, чтобы изучить информированность общественности во время и после кампании благотворительной организации Heart Foundation 'Warning Signs' - «Предупреждающие знаки», которая проводилась с 2010 по 2013 год.





Кампания была направлена на повышение осведомленности о симптомах и повышение уверенности людей в необходимости вызывать скорую помощь при возникновении чрезвычайной ситуации.





Результаты показывают, что осведомленность о боли в груди как симптоме сердечного приступа снизилась с 80% в 2010 году до 57% в 2020 году, а процент респондентов, которые не смогли назвать ни одного симптома, вырос с 4% до 20%.





Доцент Джанет Брей говорит, что опрос также выявил определенные группы, в которых наблюдается особый дефицит медицинской грамотности в отношении сердечно-сосудистых заболеваний.





«Мы знаем группы с низким уровнем осведомленности. Так, например, люди с более низким уровнем образования, люди, которые не говорят по-английски дома — информация, кажется, не доходит до них — особенно молодые мужчины, которые находятся в большей зоне риска, чем молодые женщины. Итак, мы определили эти группы, но надо попытаться выяснить, почему именно это происходит с течением времени, и это задача немного сложнее».





Ежегодно порядка 56 700 австралийцев страдают от сердечного приступа или стенокардии, которая является еще одним типом боли в груди, вызванной снижением притока крови к сердцу.





Это является причиной примерно 1 из 25 смертей.





Некоторыми из ключевых признаков сердечного приступа являются боль, давление или стеснение в груди, руках, плечах или спине, шее или челюсти, которые могут сопровождаться одышкой, головокружением или чувством разбитости.





Доцент Брей признает, что кампания 'Warning Signs' , хотя и была эффективной, стоила очень дорого, и такие широкомасштабные информационные программы остаются в значительной степени недоступными для неправительственных организаций.





Однако она говорит, что результаты их опроса вдохновили Университет Монаша на запуск более целенаправленной испытательной программы, которая будет внедряться в восьми районах местного самоуправления с высокими показателями риска.





«В настоящее время мы тестируем пробную образовательную кампанию среди населения. Мы отправляемся в регионы с высокими показателями сердечных приступов, низким уровнем использования скорой помощи и скудными знаниями о сердечно-сосудистых заболеваниях, и мы пытаемся предоставить индивидуальное обучение общественным группам, включая наши разные культурные и языковые сообщества».





Их исследование 'Heart Matters' - «Сердце имеет значение» является совместным проектом Heart Foundation, Ambulance Victoria и Департамента здравоохранения штата Виктория.





Главный медицинский консультант Heart Foundation Гарри Дженнингс говорит, что в рамках программы предпринимаются согласованные усилия для охвата тех людей, которым не очень комфортно говорить по-английски.





«Конечно, язык может быть серьезной проблемой с точки зрения доставки сообщений. Если мы чему-то научились в период COVID, так это тому, что основные сообщения не доходят до некоторых из самых важных и уязвимых людей в сообществе. Есть очень много разных проблем, и часто они уникальны для каждой отдельной группы. Люди получают информацию из разных источников, и важно работать через их лидеров сообществ».





По его словам, помимо проблемы с отдаленными районами и общинами мигрантов, нужно также обращать внимание на то, что женщины могут сталкиваться с уникальными рисками сердечных приступов.





В то время как в два раза больше мужчин переносят сердечные приступы и значительно чаще умирают от них, профессор Дженнингс говорит, что женщинам важно понимать, что они все равно находятся в группе риска и часто их симптомы отличаются от тех, которые характерны для мужчин.





«Типичный, как по учебнику, симптом сердечного приступа — сокрушительная центральная боль в сердце, которая может расходиться и отдаваться вниз в руки или подниматься в шею. Не не все это испытывают, у женщин, как правило, менее типичные симптомы. Я думаю, что есть тенденция думать об этом как о мужском заболевании, и когда у человека появляется дискомфорт в груди или другие симптомы, которые могут быть сердечным приступом, женщины могут с большей вероятностью, чем мужчины, проигнорировать их».





Именно так случилось с Мелиссой Гардинер, которая перенесла сердечный приступ в октябре 2021 года.





Она вспоминает, что чувствовала той ночью.





«Я проснулась в 1:30 ночи от пустяковой не сильной боли, ничего серьезного, и с легким дискомфортом в ладони — вроде покалывания. Я терпела полтора часа, потом позвонила на горячую линию HealthFirst, и они сказали: «Я вызову вам скорую помощь, вам нужно в больницу». А я ответила: «О нет, не делайте этого. Ничего серьезного, я уверена. Я не хочу тратить их время». Но я попала в больницу, где оказалось, что у меня сердечный приступ, так что (это было) очень страшно».





Хотя боль в груди и является наиболее распространенным симптомом сердечного приступа, женщины чаще испытывают симптомы, не связанные с болью в груди, такие как тошнота, утомляемость, одышка, холодный пот и боль или дискомфорт в челюсти, плечах, руках или спине.





Это симптомы, которые часто ошибочно принимают за такие состояния, как грипп, перенапряжение или расстройство желудка.





После сердечного приступа Мелиссе пришлось установить стент в одну из ее артерий, которая была заблокирована на 90%.





Всего три недели спустя ее отец скончался от тяжелого сердечного приступа.





Мелисса говорит, что никогда не подозревала, что у нее может быть сердечный приступ, так как была уверна, что такие женщины, как она - совсем не в зоне риска.





«Когда я думала о сердечных приступах, я думала о мужчинах. Вы как-то не слышите о том, что у женщин случались инфаркты все время, поэтому я знала только из того, что видела по телевизору — люди хватаются за сердце и падают. Я не осознавала, что у женщин симптомы могут быть другими и такими легкими. Я бы даже не пошла в больницу, если бы не позвонила в эту службу, и уже они вызвали мне скорую помощь. Думаю, я бы просто ждала, и бог знает, что бы случилось».





Она считает, что ей невероятно повезло, что она обратилась к врачу, пока не стало слишком поздно.





"Не игнорируйте это. Проверка ничего не стоит. В больнице вам не откажут и не скажут, что вы тупица. Я бы обязательно проверилась, потому что мой приступ был настолько с незначительными симптомами, что я думала, ничего серьезного. Я думала, что зря потрачу время людей, и была потрясена, когда узнала, что это сердечный приступ".



