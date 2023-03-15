Стоит ли из-за легкого покалывания в руке вызывать скорую помощь?

Close up of a young woman holding her arm and suffering with pain while sitting in the living room at home. Mixed race woman holding her arm in pain due to injury or arthritis

Каждый пятый взрослый в Австралии не может назвать ни одного симптома сердечного приступа, и только около половины респондентов сказали о боли в груди как о симптоме. Source: Getty / Getty images

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Согласно недавнему отчету, в обществе наблюдается значительное снижение осведомленности о симптомах сердечного приступа. В ходе исследования, в котором приняли участие более 100 000 человек, живущих в Австралии, было обнаружено, что каждый пятый взрослый не может назвать ни одного симптома сердечного приступа, а чуть более половины назвали лишь боль в груди в качестве симптома.

ТРАНСКРИПТ. Аудио доступно в плеере.
LISTEN TO
Heart Symptoms image

Стоит ли из-за легкого покалывания в руке вызывать скорую помощь?

SBS Russian

15/03/202310:49
Новое исследование показало, что каждый пятый взрослый в Австралии не может назвать ни одного симптома сердечного приступа, и только около половины респондентов сказали о боли в груди как о симптоме.

В исследовании, проведенном университетом Монаша, приняли участие 101 936 австралийцев в возрасте от 30 до 59 лет.

Собранные данные удивили авторов исследования, которые хотя и ожидали некоторого снижения осведомленности о здоровье сердца, но не в такой значительной степени.

Доцент Джанет Брей из Школы общественного здравоохранения и профилактической медицины Университета Монаша является ведущим автором доклада.

Она говорит, что распознавание симптомов имеет решающее значение.

«Это жизненно важно, потому что мы знаем, что люди, которые связывают свои симптомы с сердцем, когда у них сердечный приступ, быстрее попадают в больницу. И это невероятно важно для получения лечения, чтобы разблокировать артерию, чтобы сердцу было нанесено меньше повреждений. Так что это критически важно. Когда случается сердечный приступ, люди также склонны звонить кому-то из знакомых, поэтому также важно, чтобы все люди знали симптомы на тот случай, если им позвонит любимый человек и скажет: «Я испытываю такие-то симптомы, что мне делать?"

Цель исследования состояла в том, чтобы изучить информированность общественности во время и после кампании благотворительной организации Heart Foundation 'Warning Signs' - «Предупреждающие знаки», которая проводилась с 2010 по 2013 год.

Кампания была направлена на повышение осведомленности о симптомах и повышение уверенности людей в необходимости вызывать скорую помощь при возникновении чрезвычайной ситуации.

Результаты показывают, что осведомленность о боли в груди как симптоме сердечного приступа снизилась с 80% в 2010 году до 57% в 2020 году, а процент респондентов, которые не смогли назвать ни одного симптома, вырос с 4% до 20%.

Доцент Джанет Брей говорит, что опрос также выявил определенные группы, в которых наблюдается особый дефицит медицинской грамотности в отношении сердечно-сосудистых заболеваний.

«Мы знаем группы с низким уровнем осведомленности. Так, например, люди с более низким уровнем образования, люди, которые не говорят по-английски дома — информация, кажется, не доходит до них — особенно молодые мужчины, которые находятся в большей зоне риска, чем молодые женщины. Итак, мы определили эти группы, но надо попытаться выяснить, почему именно это происходит с течением времени, и это задача немного сложнее».

Ежегодно порядка 56 700 австралийцев страдают от сердечного приступа или стенокардии, которая является еще одним типом боли в груди, вызванной снижением притока крови к сердцу.

Это является причиной примерно 1 из 25 смертей.

Некоторыми из ключевых признаков сердечного приступа являются боль, давление или стеснение в груди, руках, плечах или спине, шее или челюсти, которые могут сопровождаться одышкой, головокружением или чувством разбитости.

Доцент Брей признает, что кампания 'Warning Signs' , хотя и была эффективной, стоила очень дорого, и такие широкомасштабные информационные программы остаются в значительной степени недоступными для неправительственных организаций.

Однако она говорит, что результаты их опроса вдохновили Университет Монаша на запуск более целенаправленной испытательной программы, которая будет внедряться в восьми районах местного самоуправления с высокими показателями риска.

«В настоящее время мы тестируем пробную образовательную кампанию среди населения. Мы отправляемся в регионы с высокими показателями сердечных приступов, низким уровнем использования скорой помощи и скудными знаниями о сердечно-сосудистых заболеваниях, и мы пытаемся предоставить индивидуальное обучение общественным группам, включая наши разные культурные и языковые сообщества».

Их исследование 'Heart Matters' - «Сердце имеет значение» является совместным проектом Heart Foundation, Ambulance Victoria и Департамента здравоохранения штата Виктория.

Главный медицинский консультант Heart Foundation Гарри Дженнингс говорит, что в рамках программы предпринимаются согласованные усилия для охвата тех людей, которым не очень комфортно говорить по-английски.

«Конечно, язык может быть серьезной проблемой с точки зрения доставки сообщений. Если мы чему-то научились в период COVID, так это тому, что основные сообщения не доходят до некоторых из самых важных и уязвимых людей в сообществе. Есть очень много разных проблем, и часто они уникальны для каждой отдельной группы. Люди получают информацию из разных источников, и важно работать через их лидеров сообществ».

По его словам, помимо проблемы с отдаленными районами и общинами мигрантов, нужно также обращать внимание на то, что женщины могут сталкиваться с уникальными рисками сердечных приступов.

В то время как в два раза больше мужчин переносят сердечные приступы и значительно чаще умирают от них, профессор Дженнингс говорит, что женщинам важно понимать, что они все равно находятся в группе риска и часто их симптомы отличаются от тех, которые характерны для мужчин.

«Типичный, как по учебнику, симптом сердечного приступа — сокрушительная центральная боль в сердце, которая может расходиться и отдаваться вниз в руки или подниматься в шею. Не не все это испытывают, у женщин, как правило, менее типичные симптомы. Я думаю, что есть тенденция думать об этом как о мужском заболевании, и когда у человека появляется дискомфорт в груди или другие симптомы, которые могут быть сердечным приступом, женщины могут с большей вероятностью, чем мужчины, проигнорировать их».

Именно так случилось с Мелиссой Гардинер, которая перенесла сердечный приступ в октябре 2021 года.

Она вспоминает, что чувствовала той ночью.

«Я проснулась в 1:30 ночи от пустяковой не сильной боли, ничего серьезного, и с легким дискомфортом в ладони — вроде покалывания. Я терпела полтора часа, потом позвонила на горячую линию HealthFirst, и они сказали: «Я вызову вам скорую помощь, вам нужно в больницу». А я ответила: «О нет, не делайте этого. Ничего серьезного, я уверена. Я не хочу тратить их время». Но я попала в больницу, где оказалось, что у меня сердечный приступ, так что (это было) очень страшно».

Хотя боль в груди и является наиболее распространенным симптомом сердечного приступа, женщины чаще испытывают симптомы, не связанные с болью в груди, такие как тошнота, утомляемость, одышка, холодный пот и боль или дискомфорт в челюсти, плечах, руках или спине.

Это симптомы, которые часто ошибочно принимают за такие состояния, как грипп, перенапряжение или расстройство желудка.

После сердечного приступа Мелиссе пришлось установить стент в одну из ее артерий, которая была заблокирована на 90%.

Всего три недели спустя ее отец скончался от тяжелого сердечного приступа.

Мелисса говорит, что никогда не подозревала, что у нее может быть сердечный приступ, так как была уверна, что такие женщины, как она - совсем не в зоне риска.

«Когда я думала о сердечных приступах, я думала о мужчинах. Вы как-то не слышите о том, что у женщин случались инфаркты все время, поэтому я знала только из того, что видела по телевизору — люди хватаются за сердце и падают. Я не осознавала, что у женщин симптомы могут быть другими и такими легкими. Я бы даже не пошла в больницу, если бы не позвонила в эту службу, и уже они вызвали мне скорую помощь. Думаю, я бы просто ждала, и бог знает, что бы случилось».

Она считает, что ей невероятно повезло, что она обратилась к врачу, пока не стало слишком поздно.

"Не игнорируйте это. Проверка ничего не стоит. В больнице вам не откажут и не скажут, что вы тупица. Я бы обязательно проверилась, потому что мой приступ был настолько с незначительными симптомами, что я думала, ничего серьезного. Я думала, что зря потрачу время людей, и была потрясена, когда узнала, что это сердечный приступ".

Если вы почувствуете какой-либо из симптомов, упомянутых в этом материале, например, боль или стеснение в груди, боль руках или шее, расскажите кому-нибудь о своем самочувствии, и если через 10 минут вам не станет лучше, позвоните по номеру три нуля (000 ) и вызовите скорую помощь.
Share

Latest podcast episodes

SBS Russian news

Новости SBS на русском языке — 15.03.2023

Russia Ukraine War

Российский самолет называют причиной крушения американского беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем

333270641_1296546067562348_8606800204393728965_n.jpg

«Я еще вернусь, только не знаю как скоро»

SBS Russian news

Новости SBS на русском языке — 14.03.2023