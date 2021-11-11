Есть ли будущее у онлайн-концертов и после локдаунов?

Peter Byrne

International singer of popular music and folk songs, and creator and star of award winning tribute act to Neil Diamond, Peter Byrne Source: Photo by Peter Byrne

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Елена и Питер Берн рассуждают о том, есть ли будущее у онлайн-концертов. Они рассказали о своем опыте проведения благотворительного концерта в пользу людей с заболеванием Паркинсона.

Питеру Берну удалось собрать более 7 тысяч долларов для благотворительной организации Shake It Up с помощью концерта, проведенного во время пандемии. 

Елена, супруга музыканта, которая помогает Питеру с маркетингом и продажами, рассказала о том:

  • Как Питер начал свою музыкальную карьеру и стал собирать залы на 4000 человек;
  • Как они переживали локдаун, и как Питер начал давать концерты для своих соседей;
  • Как пришла пришла идея провести благотворительный онлайн-концерт;
  • Благодаря чему все получилось и удалось собрать более $7000;
  • и о многом другом.
Peter Byrne
Source: Photo by Peter Byrne
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