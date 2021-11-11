Есть ли будущее у онлайн-концертов и после локдаунов?

Питеру Берну удалось собрать более 7 тысяч долларов для благотворительной организации Shake It Up с помощью концерта, проведенного во время пандемии.





Елена, супруга музыканта, которая помогает Питеру с маркетингом и продажами, рассказала о том:





Как Питер начал свою музыкальную карьеру и стал собирать залы на 4000 человек;

Как они переживали локдаун, и как Питер начал давать концерты для своих соседей;

Как пришла пришла идея провести благотворительный онлайн-концерт;

Благодаря чему все получилось и удалось собрать более $7000;

и о многом другом.

Source: Photo by Peter Byrne







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