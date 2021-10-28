Музыканты Raduga Trio: "Пандемия нам открыла новые горизонты"

Группа "Raduga Trio" была основана в 2009 году Ниной и Дайаной, с тех пор коллектив выступал на лучших музыкальных площадках НЮУ, таких как Baroque Room и Hotel Blue, Lawson Mechanics Institute, Django Bar и Gasoline Pony в Сиднее, а также принимали участие во многих музыкальных фестивалях - Национальном фольклорном фестивале 2019, Newcastle Fringe, Фольклорном фестивале в Иллаварра и других.





Живой концерт Raduga Trio состоится в Ньюкасле 6 ноября 2021 года в Hunter Valley Folk Club с 7.30-10.30pm по адресу: Uniting Hall-178 Glebe Rd, Newcastle. Подробности можно узнать по ссылке .





Также будет доступна живая трансляция концерта на Фейсбук-странице Raduga Trio и странице Folk Club.





