Пончики к Хануке: история лакомства и традиционный рецепт

Sufgania, dreidels, menorah ,hanukkah coins or hanukkah gelt. Wood background.

Source: Getty Images/Vlad Fishman

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Жаренные в масле пончики с джемом - традиционное угощение на Хануку, которую в еврейском комьюнити начинают отмечать уже в это воскресенье.

Слово суфганиёт - оригинальное название десерта - происходит от еврейского слова «губка» и описывает пушистую, легкую текстуру пончика, без которого не обходится празднование Хануки.
Zlata Gluzman
Zlata Gluzman Source: Supplied by Zlata Gluzman
Гостья подкаста - шеф и кондитер Souper Kitchen Злата Глузман - рассказывает, что традиционные угощения на Хануку всегда содержат много масла. Причина тому - чудо, которое произошло в храме более 2200 лет назад.

"Греки насаждали свою культуру и пытались заставить евреев вести свой образ жизни, но евреи отказались. Была битва - и евреи, конечно, победили, даже своими маленькими силами. В храме все было разрушено, и надо было зажечь менору - ханукию, как мы сейчас зажигаем".
Нашли только один кувшинчик масла, который горел 8 дней, хотя его должно было хватить на один день. Это было чудо. И сейчас принято в память об этом чуде есть все жаренное в масле.

Как же приготовить традиционные пончики с джемом?

На 16 пончиков вам понадобятся:

  • 7-граммовый пакетик сухих дрожжей;
  • ⅓ стакана сахарной пудры теста, еще сахарная пудра понадобится для обсыпки;
  • ¾ стакана теплого молока;
  • 2½ стакана муки;
  • ½ чайной ложки молотой корицы;
  • 1 чайная ложка цедры лимона;
  • 2 немного взбитых желтка;
  • 50 гр растопленного несоленого сливочного масла;
  • растительное масло для жарки;
  • ½ чашки малинового джема.
Все приготовление должно занять около 3 часов.

Рецепт

  1. Смешайте сухие дрожжи, 2 столовые ложки сахара или пудры и молоко в небольшой миске и оставьте на 10 минут или пока смесь не запузырится.
  2. Смешайте в миске муку, корицу, цедру, оставшиеся 2 столовые ложки сахара и ¼ чайной ложки соли. Сделайте углубление в центре и влейте яичные желтки, масло и дрожжевую смесь. Перемешивайте постепенно, пока не получите мягкое тесто. 
  3. Выложите массу, которая у вас получилось, на посыпанный мукой стол и месите 10 минут, пока она не станет однородной и эластичной (на этом этапе можно использовать миксер со специальной насадкой для теста). 
  4. Промажьте растительным маслом стенки миски и положите в нее тесто. Все, руки могут отдохнуть: накройте тесто полиэтиленовой пленкой и поставьте в теплое место на 1 час или пока тесто не увеличится вдвое.
  5. Посыпьте 2 противня мукой. Выложите тесто на посыпанную мукой рабочую поверхность и разделите на 16 примерно одинаковых шариков. Выложите их на противни, накройте и отставьте еще на 1 час или пока тесто не увеличится вдвое (этот шаг во многих рецептах пропускают и сразу приступают к жарке). 
  6. Заполните фритюрницу или большую кастрюлю растительным маслом на треть и нагрейте его на среднем огне до 170° C (температура, при которой кусочек хлеба становится золотистым буквально за 15 секунд). 
  7. Аккуратно опускайте шарики теста в масло партиями по 4 штуки и обжаривайте по 2 минуты на каждой стороне, цвет должен стать золотистым. Вынимайте шумовкой и посыпайте сахарной пудрой.
  8. Почти все готово, а дом наполнился запахом масла и сладостей. Остался один шаг. Положите ложку варенья в кондитерский мешок с широкой круглой насадкой, вставьте насадку в пончик и надавите.
Вуаля, вот оно традиционное лакомство на Хануку!

 
Слушайте 
программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 
Читайте нас в 
Facebook 
или подпишитесь на наши подкасты 
по этой ссылке
.


Share

Latest podcast episodes

ANA BAND 1.jpg

Знакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущее

SBS Russian news

Новости SBS на русском языке — 29.09.2023

Australia is very wealthy but it still has too many people going without (Getty)

Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходами

Online -1 (1).jpg

Подкаст про деньги и технологии: первый эпизод