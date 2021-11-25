Пончики к Хануке: история лакомства и традиционный рецепт

Слово суфганиёт - оригинальное название десерта - происходит от еврейского слова «губка» и описывает пушистую, легкую текстуру пончика, без которого не обходится празднование Хануки.
Гостья подкаста - шеф и кондитер Souper Kitchen Злата Глузман - рассказывает, что традиционные угощения на Хануку всегда содержат много масла. Причина тому - чудо, которое произошло в храме более 2200 лет назад.
Zlata Gluzman Source: Supplied by Zlata Gluzman
"Греки насаждали свою культуру и пытались заставить евреев вести свой образ жизни, но евреи отказались. Была битва - и евреи, конечно, победили, даже своими маленькими силами. В храме все было разрушено, и надо было зажечь менору - ханукию, как мы сейчас зажигаем".
Нашли только один кувшинчик масла, который горел 8 дней, хотя его должно было хватить на один день. Это было чудо. И сейчас принято в память об этом чуде есть все жаренное в масле.
Как же приготовить традиционные пончики с джемом?
На 16 пончиков вам понадобятся:
- 7-граммовый пакетик сухих дрожжей;
- ⅓ стакана сахарной пудры теста, еще сахарная пудра понадобится для обсыпки;
- ¾ стакана теплого молока;
- 2½ стакана муки;
- ½ чайной ложки молотой корицы;
- 1 чайная ложка цедры лимона;
- 2 немного взбитых желтка;
- 50 гр растопленного несоленого сливочного масла;
- растительное масло для жарки;
- ½ чашки малинового джема.
Все приготовление должно занять около 3 часов.
Рецепт
- Смешайте сухие дрожжи, 2 столовые ложки сахара или пудры и молоко в небольшой миске и оставьте на 10 минут или пока смесь не запузырится.
- Смешайте в миске муку, корицу, цедру, оставшиеся 2 столовые ложки сахара и ¼ чайной ложки соли. Сделайте углубление в центре и влейте яичные желтки, масло и дрожжевую смесь. Перемешивайте постепенно, пока не получите мягкое тесто.
- Выложите массу, которая у вас получилось, на посыпанный мукой стол и месите 10 минут, пока она не станет однородной и эластичной (на этом этапе можно использовать миксер со специальной насадкой для теста).
- Промажьте растительным маслом стенки миски и положите в нее тесто. Все, руки могут отдохнуть: накройте тесто полиэтиленовой пленкой и поставьте в теплое место на 1 час или пока тесто не увеличится вдвое.
- Посыпьте 2 противня мукой. Выложите тесто на посыпанную мукой рабочую поверхность и разделите на 16 примерно одинаковых шариков. Выложите их на противни, накройте и отставьте еще на 1 час или пока тесто не увеличится вдвое (этот шаг во многих рецептах пропускают и сразу приступают к жарке).
- Заполните фритюрницу или большую кастрюлю растительным маслом на треть и нагрейте его на среднем огне до 170° C (температура, при которой кусочек хлеба становится золотистым буквально за 15 секунд).
- Аккуратно опускайте шарики теста в масло партиями по 4 штуки и обжаривайте по 2 минуты на каждой стороне, цвет должен стать золотистым. Вынимайте шумовкой и посыпайте сахарной пудрой.
- Почти все готово, а дом наполнился запахом масла и сладостей. Остался один шаг. Положите ложку варенья в кондитерский мешок с широкой круглой насадкой, вставьте насадку в пончик и надавите.
Вуаля, вот оно традиционное лакомство на Хануку!
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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