Джим Чалмерс представил первый бюджет правительства Албанезе

“Speaker, from the Ngunnawal and Ngambri lands of Canberra. To the Yagara and Yugambeh lands of Logan – and around Australia. We acknowledge country. And we commit to a Voice for First Nations people.”





И после этого вступления с признанием и благодарностью землям Коренных народов по всей Австралии - федеральный казначей Джим Чалмерс начал оглашение первого бюджета лейбористского правительства Альбанезе.





Д-р Чалмерс представил бюджет, призванный позволить новому лейбористскому правительству определить свои направления политики до мая следующего года, когда будет принят следующий федеральный бюджет.





Он сказал, что глобальный контекст приводит к тому, что этот период является большим испытанием для австралийцев.





"Во время сокрушительной пандемии, череды опасных и разрушительных стихийных бедствий, глобальной неопределенности и болезненного роста цен - народ Австралии продемонстрировал лучшее, что есть в нашем национальном характере. Решительные и стойкие в трудные времена, практичные и прагматичные в отношении проблем, с которыми мы сталкиваемся, оптимистичные и уверенные в лучшем будущем — и готовые работать вместе, чтобы построить его".





Он сказал, что ухудшение глобальных перспектив, высокая инфляция и цены на энергоносители, а также рост процентных ставок — все это влияет на экономику, и лучшая защита Австралии — это четкий, разумный и соответствующий условиям бюджет.





«Он обеспечивает облегчение на фоне роста стоимости жизни, он ответственный, но не безрассудный — чтобы помочь австралийцам, не увеличивая инфляцию. Он нацелен на инвестиции в более сильную, более устойчивую и современную экономику, и начинается трудный путь по починке бюджета. В нем мы признаем, что наша лучшая защита от неопределенности во всем мире — это ответственное управление экономикой здесь, дома».





Казначей заявил, что интенсивные и частые наводнения, существенное замедление глобальной экономики, высокая инфляция и рост процентных ставок способствовали широко распространенной нехватке квалифицированных кадров и падению реальной заработной платы.





При этом он добавил, что бюджет обременен долгом в один триллион долларов и постоянным структурным дефицитом.





«На этот раз требуется другая ответная реакция. Тот бюджет, который будет ответственным, доступным и устойчивым. Вот почему этот бюджет финансирует то, что важно, укрепляет нашу защиту от невзгод и начинает строить лучшее будущее».





Д-р Чалмерс говорит, что его бюджет нацелен на предоставление более доступного ухода за детьми и более дешевых лекарств, увеличение оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком, больше доступного жилья и возобновление роста заработной платы.





Это пакет на 7,5 миллиардов долларов, который помогает вернуть деньги в карманы людей, помогает повысить производительность и способствует росту экономики, но он тщательно спланирован и рассчитан по времени, чтобы избежать дополнительного давления на инфляцию.





Он добавил, что этот бюджет выполняет обязательства, взятые лейбористами перед выборами:





«Более дешевый уход за детьми и увеличение отпуска по уходу за ребенком. Лучший доступ к здравоохранению, более дешевые лекарства и более высокий уровень ухода за престарелыми. Бесплатные места в TAFE и дополнительные университетские места. Более дешевая и чистая энергия. Больше доступного жилья и будущее, созданное в Австралии».





В бюджете также заложена подготовка к референдуму для закрепления в Конституции права голоса Коренных народов в парламенте и создание Национальной комиссии по борьбе с коррупцией для восстановления доверия и честности в правительстве.





Казначей сказал, что в настоящее время в Австралии такое правительство, которое понимает обязательность и срочность экономических действий по борьбе с изменением климата, а также создания плана, обеспечивающего стабильность энергосистемы и уверенность для инвесторов.





Его план состоит в том, чтобы привлечь инвестиции в возобновляемые источники, которые будут являться гарантом более дешевой энергии.





И создание тысяч новых рабочих мест в ближайшие годы, многие из которых будут в регионах, за счет использования существующих традиционных механизмов и создания новых.





Он говорит, что регионы также выиграют от стремления правительства оживить производство.





«Наш Национальный фонд реконструкции в размере 15 миллиардов долларов поможет финансировать проекты, которые расширят нашу промышленную базу, диверсифицируют нашу экономику, создадут устойчивые, хорошо оплачиваемые рабочие места и помогут развитию наших региональных центров. В производстве экологически чистой энергии; в медицинском производстве; в новых технологиях; в сельском хозяйстве; в критически важных минералах. Чтобы мы могли снова стать страной, которая что-то производит. Чтобы мы могли повысить ценность вещей, которые мы продаем миру».





Д-р Чалмерс говорит, что этот бюджет также поможет создать то, что необходимо стране, например, развить транспортную инфраструктуру, улучшить NBN для большего числа людей и расширить покрытие мобильной телефонной связью региональных, отдаленных районов и районов, подверженных стихийными бедствиями.





Казначей сказал, что план правительства направлен на ответственное управление бюджетом.





Дефицит на 2022–2023 годы теперь прогнозируется на уровне 36,9 млрд долларов, что меньше половины прогнозируемых в марте 78 млрд долларов.





Правительство заявило, что добилось этого возвращением денег от более высоких цен на сырьевые товары и занятости обратно в бюджет, а не тратя их, но что это временная мера.





Хотя долг все равно достигнет триллиона долларов, он будет ниже, чем прогнозировалось ранее.





По словам казначея, бюджет призван лимитировать рост расходов, особенно пока инфляция является высокой, он должен вернуть как можно большу. часть доходов насколько это возможно и должен быть сосредоточен на инвестициях, которые увеличат потенциал экономики.





И это, по словам казначея, бюджет обеспечивает.





«Австралийцы знают, что их ждут трудные дни и тяжелые решения, которые им сопутствуют. Преодоление этого периода в состоянии сильнее, чем мы были раньше, будет зависеть от лучших качеств нашего характера — нашей стойкости, нашего прагматизма, нашего сотрудничества и нашей уверенности, и, прежде всего, нашей веры друг в друга. И возможность полагаться на преданное и решительное правительство — противостоять вызовам, которые слишком долго игнорировались, и использовать возможности, которые больше не будут ждать».