Катя из Байрон-Бей, спасающая змей от людей и людей от змей

Kate holding a snake

Source: She Cried Wolf

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Катя из Байрон-Бей рассказала SBS Russian про то, как вытаскивает змей из разных домов, а также что делать, если вам самим в лесу встретилась змея.

Недавно в российском издании Wonderzine вышло
интервью
с Катей из Байрон-Бей, в котором она рассказала про свою жизнь в Австралии и про то, как спасает змей от людей и наооборот. Мы позвонили Кате и продолжили разговор, но уже оглядываясь на нашу аудиторию в Австралии. Нам Катя рассказала о мерах предосторожности в местных национальных парках, о том, почему важно всегда при себе иметь бинт и почему после укуса ядовитой змеи лучше не двигаться.

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