Катя из Байрон-Бей, спасающая змей от людей и людей от змей

Недавно в российском издании Wonderzine вышло

с Катей из Байрон-Бей, в котором она рассказала про свою жизнь в Австралии и про то, как спасает змей от людей и наооборот. Мы позвонили Кате и продолжили разговор, но уже оглядываясь на нашу аудиторию в Австралии. Нам Катя рассказала о мерах предосторожности в местных национальных парках, о том, почему важно всегда при себе иметь бинт и почему после укуса ядовитой змеи лучше не двигаться.