Казахстан. "Приказ стрелять на поражение показывает, насколько силен кризис власти"

Dr. Alexey Muraviev

Dr. Alexey Muraviev, Associate Professor of National Security and Strategic Studies at Curtin University, Perth Source: Submitted by Dr.Muraviev

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О ситуации в Казахстане говорит доктор Алексей Муравьев, профессор кафедры национальной безопасности и стратегических исследований Университета Кертин в Перте.

На этой неделе мир с тревогой наблюдает за волнениями в Казахстане и их подавлением.

2 января на западе страны начались акции протеста против внезапного повышения цены на сжиженный газ, которые впоследствии распространились на многие города страны, к экономическим требованиям добавились политические.
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5 января в Алма-Ате вспыхнули беспорядки, группа неизвестных штурмовала здание городского акимата и аэропорт. Люди грабили магазины, отделения банков, штурмовали административные здания. Нурсултан Назарбаев был смещен с поста главы Совета Безопасности, а 7 января, по сообщением СМИ, покинул Казахстан.

Президент страны объявил демонстрантов "террористами" и обратился за помощью в ОДКБ, позднее он призвал уничтожать "боевиков". Журналисты сообщали о перебоях в работе интернета и связи, очередях на заправказ и блок-постах.

По сообщениям СМИ, противостояние между властями и протестующими привело к жертвам с обеих сторон. Тысячи человек были задержаны.

Слушайте интервью с доктором Алексеем Муравьевым, профессором кафедры национальной безопасности и стратегических исследований Университета Кертин.

 

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