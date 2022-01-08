Казахстан. "Приказ стрелять на поражение показывает, насколько силен кризис власти"

На этой неделе мир с тревогой наблюдает за волнениями в Казахстане и их подавлением.





2 января на западе страны начались акции протеста против внезапного повышения цены на сжиженный газ, которые впоследствии распространились на многие города страны, к экономическим требованиям добавились политические.

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5 января в Алма-Ате вспыхнули беспорядки, группа неизвестных штурмовала здание городского акимата и аэропорт. Люди грабили магазины, отделения банков, штурмовали административные здания. Нурсултан Назарбаев был смещен с поста главы Совета Безопасности, а 7 января, по сообщением СМИ, покинул Казахстан.





Президент страны объявил демонстрантов "террористами" и обратился за помощью в ОДКБ, позднее он призвал уничтожать "боевиков". Журналисты сообщали о перебоях в работе интернета и связи, очередях на заправказ и блок-постах.





По сообщениям СМИ, противостояние между властями и протестующими привело к жертвам с обеих сторон. Тысячи человек были задержаны.





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