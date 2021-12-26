Каким был этот год для австралийско-китайских отношений?Play15:54Dr Leonid Petrov (ANU) Source: Supplied by Leonid PetrovGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (12.19MB) Мы подводим итоги 2021 года. В этом выпуске востоковед, научный сотрудник Австралийского национального университета в Канберре Леонид Петров рассказывает, каким был этот год для австралийско-китайских отношений.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.Слушайте также:AUKUS. 'Китай создал очень взрывоопасную атмосферу в регионе'Об "Игре в кальмара" и южнокорейском кинематографе (без спойлеров)Итоги 2021 года: главные события в российской политике по мнению д-ра Алексея МуравьеваShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод