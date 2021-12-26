Каким был этот год для австралийско-китайских отношений?

Dr Leonid Petrov

Dr Leonid Petrov (ANU) Source: Supplied by Leonid Petrov

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Мы подводим итоги 2021 года. В этом выпуске востоковед, научный сотрудник Австралийского национального университета в Канберре Леонид Петров рассказывает, каким был этот год для австралийско-китайских отношений.

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 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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