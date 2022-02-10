Коалы внесены в список "находящихся под угрозой исчезновения"

A group of koalas spotted snuggling together to keep warm at The Australian Reptile Park.

A group of koalas spotted snuggling together to keep warm at The Australian Reptile Park. Source: AAP

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Статус был изменен с «уязвимого» до «находящегося под угрозой исчезновения» в Новом Южном Уэльсе, Квинсленде и ACT.

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Коалы внесены в список «исчезающих» вдоль восточного побережья Австралии для защиты сокращающихся популяций

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