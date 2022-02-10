Коалы внесены в список "находящихся под угрозой исчезновения"Play03:29A group of koalas spotted snuggling together to keep warm at The Australian Reptile Park. Source: AAPGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.41MB) Статус был изменен с «уязвимого» до «находящегося под угрозой исчезновения» в Новом Южном Уэльсе, Квинсленде и ACT.ТЕКСТОВАЯ ВЕРСИЯ ЗДЕСЬ:Коалы внесены в список «исчезающих» вдоль восточного побережья Австралии для защиты сокращающихся популяцийСлушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод