Лейбористский ответ на бюджет обещает решить "кризис" в секторе ухода за пожилыми людьми

ТРАНСКРИПТ
В четверг вечером Лидер федеральной оппозиции Энтони Альбанизе выступил со своим ответом на федеральный бюджет правительства, объявленный во вторник.
Г-н Альбанизе говорит, что сектор ухода за пожилыми людьми находится в кризисе.
Он обнародовал план из пяти пунктов, согласно которому в отрасль будет инвестировано 2,5 миллиарда долларов.
"Дни жителей, живущих без приличной еды и чистой одежды, подойдут к концу. Наш план - зарегистрированные медсестры на местах 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Больше сотрудников и больше времени на уход. Повышение заработной платы работникам по уходу за пожилыми людьми. Лучшее питание для резидентов. И деньги пойдут на уход. Вот как лейбористское правительство решит кризис в сфере ухода за пожилыми людьми".
Он также пообещал более дешевые детские сады; планирует инвестировать в возобновляемые источники энергии для борьбы с изменением климата; и обязуется повысить зарплаты, если лейбористы победят на следующих федеральных выборах.
"Мои соотечественники, австралийцы, работая вместе, мы сможем построить лучшее будущее. Экономика с более высокой заработной платой и более надежной работой. Инвестирование в австралийские квалификации, рабочие места и производство. Поддержка экологически чистой энергии и строительство новой инфраструктуры по всей стране. Снижение стоимости жизни за счет более дешевого ухода за детьми и меньших счетов за электроэнергию. Защита Medicare. Строительство более доступного жилья".
Г-н Альбанизе говорит, что планирует инвестировать в производство в Австралии, чтобы страна могла стать более самостоятельной.
Он пообещал предоставить больше возможностей для обучения и увеличить финансирование инфраструктуры, такой как дороги, железные дороги, порты и высокоскоростной интернет.
Лидер партии раскритиковал правительство за объявление о единовременных денежных выплатах из-за высокой стоимости жизни.
Он призвал избирателей поддержать то, какой видят Австралию лейбористы.
"После всех проблем и жертв за время пандемии, наводнений и лесных пожаров, австралийцам нужен — и они заслуживают — лучший бюджет для лучшего будущего. Будущего, в котором никто не остается без внимания".