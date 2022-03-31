Лейбористский ответ на бюджет обещает решить "кризис" в секторе ухода за пожилыми людьми

Federal Opposition Leader Anthony Albanese acknowledges the public galleries after delivering his Budget Reply Speech in the House of Representatives of Parliament House in Canberra, Thursday, March 31, 2022. (AAP Image/Lukas Coch) NO ARCHIVING

Federal Opposition Leader Anthony Albanese acknowledges the public galleries after delivering his Budget Reply Speech. Source: AAP

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В документе также говорится о более дешевых детских садах, инвестициях в возобновляемые источники энергии и повышении зарплат.

ТРАНСКРИПТ

В четверг вечером Лидер федеральной оппозиции Энтони Альбанизе выступил со своим ответом на федеральный бюджет правительства, объявленный во вторник.

Г-н Альбанизе говорит, что сектор ухода за пожилыми людьми находится в кризисе.
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Он обнародовал план из пяти пунктов, согласно которому в отрасль будет инвестировано 2,5 миллиарда долларов.

"Дни жителей, живущих без приличной еды и чистой одежды, подойдут к концу. Наш план - зарегистрированные медсестры на местах 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Больше сотрудников и больше времени на уход. Повышение заработной платы работникам по уходу за пожилыми людьми. Лучшее питание для резидентов. И деньги пойдут на уход. Вот как лейбористское правительство решит кризис в сфере ухода за пожилыми людьми".

Он также пообещал более дешевые детские сады; планирует инвестировать в возобновляемые источники энергии для борьбы с изменением климата; и обязуется повысить зарплаты, если лейбористы победят на следующих федеральных выборах.
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"Мои соотечественники, австралийцы, работая вместе, мы сможем построить лучшее будущее. Экономика с более высокой заработной платой и более надежной работой. Инвестирование в австралийские квалификации, рабочие места и производство. Поддержка экологически чистой энергии и строительство новой инфраструктуры по всей стране. Снижение стоимости жизни за счет более дешевого ухода за детьми и меньших счетов за электроэнергию. Защита Medicare. Строительство более доступного жилья".

Г-н Альбанизе говорит, что планирует инвестировать в производство в Австралии, чтобы страна могла стать более самостоятельной.

Он пообещал предоставить больше возможностей для обучения и увеличить финансирование инфраструктуры, такой как дороги, железные дороги, порты и высокоскоростной интернет.

Лидер партии раскритиковал правительство за объявление о единовременных денежных выплатах из-за высокой стоимости жизни.

Он призвал избирателей поддержать то, какой видят Австралию лейбористы.

"После всех проблем и жертв за время пандемии, наводнений и лесных пожаров, австралийцам нужен — и они заслуживают — лучший бюджет для лучшего будущего. Будущего, в котором никто не остается без внимания".

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