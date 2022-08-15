Каким мы запомним легендарного Yolŋu актера David Dalaithngu

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David Dalaithngu вырос на земле Ramingining Arnhem Land, его помнят как профессионального актера, церемониального танцора, певца и художника.





Первый большой прорыв в его карьере случился, когда он был подростком - в 1971 году его выбрали на роль в фильме «Обход» (англ. Walkabout).





Wityana Marika, мужчина Yothu Yindi, рассказал NITV о времени, когда он впервые встретился с David Dalaithngu.





«Сразу после “Обхода” он стал большой звездой с большим именем, и я знал это. Мой отец сказал мне».





Старейшина Аборигенного народа говорит, что актер вдохновил многих своими звездными качествами.





«Его наследие связано с нами давным-давно, от наследия его отца, отца его отца и деда, которые связаны с наследием отца отца моего отца».





Он добился успеха за границей, получив награду Каннского кинофестиваля.





Он получал награды в честь Дня Рождения королевы в 1987 году, а в 2019 году он получил премию NAIDOC за заслуги на протяжении его жизни.





Его дочери, Makia McLaughlin и Phoebe Marson, приняли эту награду от его имени.





"Он побывал в Голливуде. В 70-х он прославил темнокожих парней. Наш отец путешествовал по стране, преподавая. Наш отец уходит на пенсию, он болен, у него рак легких, и однажды в скором времени он перейдет во время сновидений. "





Среди других его запоминающихся фильмов - “Клетка для кроликов”, “Страна Чарли”, «Крокодил Данди» и «Мой друг мистер Персиваль».





Женщина Первых наций, художник Rhoda Roberts говорит, что как актер David Dalaithngu показал миру свою культуру.





«И с одной стороны, у него была эта система знаний, такая древняя, а с другой, он изучал английский язык, он ходил в киношколу. Он развивал отношения с некоторыми из великих игроков нашей киноиндустрии.



