Каким мы запомним легендарного Yolŋu актера David Dalaithngu

Yolŋu actor David Dalaithngu (right) poses for a photograph with his son Jamie Gulpilil

Yolŋu actor David Dalaithngu (right) poses for a photograph with his son Jamie Gulpilil Source: AAP

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Актер из числа коренных народов David Dalaithngu умер в Южной Австралии, он 50 лет снимался в кино. 68-летний мужчина Yolŋu долго боролся с раком легких. Австралийское общество отдает дань уважения его талантам.

ТРАНСКРИПТ

David Dalaithngu вырос на земле Ramingining Arnhem Land, его помнят как профессионального актера, церемониального танцора, певца и художника.

Первый большой прорыв в его карьере случился, когда он был подростком - в 1971 году его выбрали на роль в фильме «Обход» (англ. Walkabout).

Wityana Marika, мужчина Yothu Yindi, рассказал NITV о времени, когда он впервые встретился с David Dalaithngu.

«Сразу после “Обхода” он стал большой звездой с большим именем, и я знал это. Мой отец сказал мне».

Старейшина Аборигенного народа говорит, что актер вдохновил многих своими звездными качествами.

«Его наследие связано с нами давным-давно, от наследия его отца, отца его отца и деда, которые связаны с наследием отца отца моего отца».

Он добился успеха за границей, получив награду Каннского кинофестиваля.

Он получал награды в честь Дня Рождения королевы в 1987 году, а в 2019 году он получил премию NAIDOC за заслуги на протяжении его жизни.

Его дочери, Makia McLaughlin и Phoebe Marson, приняли эту награду от его имени.

"Он побывал в Голливуде. В 70-х он прославил темнокожих парней. Наш отец путешествовал по стране, преподавая. Наш отец уходит на пенсию, он болен, у него рак легких, и однажды в скором времени он перейдет во время сновидений. "

Среди других его запоминающихся фильмов - “Клетка для кроликов”, “Страна Чарли”, «Крокодил Данди» и «Мой друг мистер Персиваль».

Женщина Первых наций, художник Rhoda Roberts говорит, что как актер David Dalaithngu показал миру свою культуру.

«И с одной стороны, у него была эта система знаний, такая древняя, а с другой, он изучал английский язык, он ходил в киношколу. Он развивал отношения с некоторыми из великих игроков нашей киноиндустрии.

Память об этом  семьянине, который был братом, сыном, другом, отцом, дедом и мужем, продолжает жить.

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