Востоковед Леонид Петров о шарах-разведчиках, лазерах и "пропагандистских снарядах"

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FBI special agents assigned to the evidence response team process material recovered from the high altitude balloon Credit: AAP, AP / FBI

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После того, как в США в начале февраля был сбит летающий объект, который официальные лица США считают управляемым китайским зондом-разведчиком, над территорией Соединенных штатов были обнаружены еще три неопознанных летающих объекта. Связаны ли они также с Китаем, являются ли частью шпионской программы и есть ли в истории другие подобные примеры - мы спросили у востоковеда Леонида Петрова.

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