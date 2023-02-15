Востоковед Леонид Петров о шарах-разведчиках, лазерах и "пропагандистских снарядах"
FBI special agents assigned to the evidence response team process material recovered from the high altitude balloon Credit: AAP, AP / FBI
После того, как в США в начале февраля был сбит летающий объект, который официальные лица США считают управляемым китайским зондом-разведчиком, над территорией Соединенных штатов были обнаружены еще три неопознанных летающих объекта. Связаны ли они также с Китаем, являются ли частью шпионской программы и есть ли в истории другие подобные примеры - мы спросили у востоковеда Леонида Петрова.
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