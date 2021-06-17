Самые странные правила дорожного движения в Австралии

ТРАНСКРИПТ





Электросамокаты вроде стали обычным явлением в большинстве городов Австралии. Но мало кто знает, что в некоторых частях страны они запрещены.





Питер Карцидимас, старший менеджер по транспорту, планированию и инфраструктуре Королевского автомобильного клуба Виктории (RACV) говорит, что многие тратят тысячи долларов, даже не подозревая, что полиция может изъять электросамокат, если заподозрит, что он используется за пределами частной собственности.





«Эти самокаты по закону нельзя использовать на наших дорогах, за исключением случаев, если они развивают максимальную скорость 10 километров в час и мощность 200 Вт. По сути вы не можете их использовать, хоть мы и видим, как люди пользуются ими. Если вас поймают на одном из этих устройств, это штраф в размере более 800 долларов».





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Тех, кто не привык ездить за рулем в мельбурнском CBD, может сбить с толку маневр под названием hook turn (поворот-крюк), добавляет г-н Карцидимас.





Hook turn - это когда поворот направо делается из левой полосы. Это было сделано, чтобы водители, которые хотят повернуть, не мешали движению трамваев.





“Если вы в Мельбурне в Сити видите знак, который говорит поворачивать направо из левой полосы или сделать hook turn, вам надо съехать в крайний левый ряд непосредственно на перекрестке. Дождитесь, когда на дороге, на которую вы поворачиваете, зажжется зеленый свет. Как только зеленый загорается, вы просто едете вперед или поворачиваете направо - и так завершаете свой hook turn. Это не так сложно, как можно подумать, и нет повода переживать”.





Бывший ведущий Top Gear Australia и продвинутый инструктор по вождению Стив Пиццати говорит, что Новый Южный Уэльс - это штат с самыми необычными правилами дорожного движения в Австралии.





И хотя некоторые из них имеют смысл, например, запретить по неосторожности или умышленно прерывать похоронную процессию или мешать и пугать лошадей на дороге, г-н Пиццати говорит, что за некоторыми другими трудно разглядеть какое-либо обоснование.





Он указывает на одно из таких правил, по которому вы можете получить штраф, если ваша машина забрызгает грязью кого-то на автобусной остановке.





((«На самом деле это зависит от грязи и зависит от автобусной остановки, то есть, если на автобусной остановке вода, то проблем нет, или если это грязь, но не автобусная остановка, это нормально. Но это конкретно, и это реально странно, что конкретно грязь на автобусной остановке незаконна, и я думаю, это довольно жестко - получить штраф за это».





Еще одно правило Нового Южного Уэльса, которое Стив Пиццати находит забавным, касается пешеходов.





“Еще одно правило, которое мне нравится в Новом Южном Уэльсе, на самом деле касается не вождения, а пешеходов: если вы не переходите дорогу достаточно быстро, взимается штраф. Штраф в 66 долларов. Если у вас была травма стопы и, я не знаю, вы идете очень медленно, потенциально вас могут оштрафовать за то, что вы доставили некоторые неудобства.





Если вы собираетесь проехать прямо на круговом перекрестке в Канберре, при выезде с круга необходимо включить левый поворотник, чтобы избежать штрафа.





«Есть несколько забавных правил в отношении круговых перекрестков. И одно, которое мне особенно нравится, это то, что в большинстве штатов вам не нужно показывать, что вы едете прямо, но не в ACT, поэтому, если вы находитесь в Канберре, вы должны включить поворотник, даже если едете прямо. Другими словами, надо показать, что вы съезжаете с кругового перекрестка».





Питер Карцидимас из RACV отмечает, что оштрафовать за умышленное слишком медленное движение по дороге с высоким ограничением скорости вас могут по всей стране.





Он также предупреждает о распространенном заблуждении относительно велосипедистов на дороге.





“Существует заблуждение, что велосипедисты должны использовать отдельную велосипедную дорожку, если она есть, но они могут ездить и по дороге, поэтому, когда люди незаконно используют гудок, чтобы подать звуковой сигнал велосипедистам, которые едут рядом вдвоем, имейте в виду, что они могут это сделать. И на самом деле, велосипедисты в Виктории могут делать hook turn на любом перекрестке”.





Стив Пиццати говорит, что махать руками во время вождения или высовывать руки из окна машины запрещено законом во всех штатах и территориях, то же самое относится к использованию гудка без необходимости и “подмигиванию” фарами.





«Это забавно, гудок предназначен только для того, чтобы сигнализировать, где вы находитесь, или если вы, может быть, прогоняете какое-то дикое животное. Но если вы хотите так поприветствовать кого-то, это уже незаконно, как и подмигивание светом. Как ни странно, единственный раз, когда вам разрешено использовать дальний свет таким образом, - это когда вы обгоняете, что фактически подводит меня к другому вопросу. В большинстве штатов есть положение, по которому ускоряться, когда кто-то пытается вас обогнать, тоже незаконно».





Как гонщик Porsche Australia, г-н Пиццати много времени проводит за границей, где он познакомился с международной культурой вождения.





Он призывает водителей, получивших права за границей, учитывать, что программы подготовки и обучения водителей в Австралии намного менее строгие, чем, например, в Европе.





«Имейте в виду, что система в Австралии довольно плохая; процедура тестирования очень, очень проста; практическая сторона очень, очень проста. Так что, да, будьте осторожны, потому что средний австралиец не тренируется так много, к сожалению, чтобы получить права, так что да, я бы сказал, водите машину осторожно".





Чтобы узнать о правилах дорожного движения каждого штата и территории Австралии, зайдите на сайт Национальной транспортной комиссии.





To find out road rules of each Australian state and territory, visit the National Transport Commission website .









