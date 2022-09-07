Давайте поговорим о сексе

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Секс.





Сексуальные мотивы помогают создавать продающую рекламу и доминируют в социальных сетях и искусстве.





В наши дни стало гораздо легче говорить на темы секса ....или нет?





Лайла МакЛеннан вспоминает, что в ее школьные годы все было не так просто.





«По сути у нас была пара уроков, я думаю, в восьмом или девятом классе. Это было в рамках предмета Физическое воспитание, просто как будто заменили пару наших обычных теоретических занятий. Это был наш тот же преподаватель по физическому воспитанию, бедняга, которому только что дали устаревший учебник и несколько брошюр показать нам. И на этом все».





Новое исследование показывает, что опыт Лайлы не является уникальным.





Опрос, проведенный организацией поддержки семьи "Act for Kids", показал, что знания о сексе, которые многие австралийцы получили в школе, можно назвать неудовлетворительными, как говорит генеральный директор Катрина Лайнс:





«Большинство австралийцев высказали мнение, что половое воспитание, полученное ими в школе, не подготовило их к сексуальному опыту в реальной жизни. Только пятая часть взрослых, участвовавших в нашем опросе, узнали о сексе, отношениях и концепции согласия в школе, и при этом две трети людей сообщили нам, что они начали сексуальную жизнь до того, как им исполнилось 18 лет».





Петиция прошлого года призывала к лучшему обучению культуре согласия в школах, и с тех пор в Квинсленде стремятся изменить подход к преподаванию этих топиков.





Говорит министр образования Грейс Грейс.





«На самом деле это освещается в 11 классе. Очевидно, что нам нужно ответить на вопрос, адекватный ли это подход? Не следует ли нам начинать раньше?»





Сесилия Рот из отдела планирования семьи в Новом Южном Уэльсе говорит, что половое просвещение включено в национальную учебную программу – просто стандарты пока не являются одинаковыми.





«Некоторые моменты в этой учебной программе должны быть обозначены конкретнее, чтобы мы могли получить более последовательное и эффективное образование. Потому что качество действительно различается. Есть школы, которые проводят фантастическую работу, а есть школы, где просто не хватает времени или недостаточна глубина преподаваемого материала».





Катрина Лайнс говорит, что этот вопрос нужно начать обсуждать более серьезно, потому что их опрос показывает, что слишком много людей покидают школу в еще большем замешательстве, чем когда-либо.





Некоторые из опрошенных сказали, что не были готовы к тому сексуальному опыту, с которым они столкнулись.





«Шестнадцать процентов опрошенных заявили, что во время первого сексуального опыта они находились под давлением. И в два раза больше женщин, чем мужчин, сказали, что чувствовали давление. И это не является нормальным, это очень беспокоит, потому что это говорит о том, что молодые люди не получают достаточного сексуального образования."





Опыт Лайлы также является подтверждением этого.





«Школа, в которую я ходила, была частным пресвитерианским учебным заведением, и это уже очень сильно влияло на их взгляды на секс в целом. Был действительно большой акцент на воздержании, например, на том, чтобы вообще не иметь никаких сексуальных контактов, что, я уверена, вы также согласитесь, невозможно требовать от группы подростков. И также было просто остутствие каких-то тем - даже не упоминались темы за пределами прямого, гетеросексуального поведения».





Целью организации "Act for Kids" является то, чтобы в школах по всей Австралии был установлен минимальный стандарт для научно обоснованных программ полового воспитания.





Сесилия Рот говорит, что такое образование окажет положительное влияние на здоровье и сексуальное поведение подростков в будущем.





Бывший работник службы защиты детей Томас Макинтайр говорит, что это также может помочь предотвратить случаи жестого обращения.





«Это должно начинаться тогда, когда дети еще маленькие - объяснять, когда говорить «нет», какие прикосновения уместны, а какие нет, и что доставляет дискомфорт. И если вы не чувствуете себя комфортно в определенных отношениях, как можно справляться с этим».





Лайла говорит, что сейчас многие дети восполняют информационный пробел, обращаясь к социальным сетям.





«Я знаю, что с самого раннего возраста я посещала онлайн платформы, такие как Tumbler и YouTube, и тому подобные, смотрела и читала то, что мне определенно не следовало… И это было определенно тем, о чем не говорили в школе, и вместо этого дети просто шли и, как я полагаю, искали это сами, а иногда просто не получали нужной информации».





Специалисты "Act for Kids" утверждают, что родители также играют важную роль в обучении своих детей принципам здоровых отношений.





Исследования показали, что в некоторых семьях мигрантов существуют культурные предпосылки против разговоров на сексуальные темы.





Сесилия Рот говорит, что для таких семей есть доступные ресурсы, но также важно не делать заранее выводов, потому что каждая семья и каждый человек даже внутри одного культурного сообщества - индивидуальны.





«Знаете, даже в рамках одной культурной или языковой группы всегда существует большое разнообразие от одной семьи к другой в отношении того, что им нравится и что, по их мнению, им интересно узнать, и их отношение к разным вещам".





Катрина Лайнс хотелы бы, чтобы разговоры о сексе и здоровых отношениях стали нормой в нашем сообществе.



