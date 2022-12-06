Представители ЛГБТ+ о законе «о запрете пропаганды»: Страх — это самое поганое, что можно взращивать в людях

Герои этого материала — активисты, журналисты и художники.
Продюсер Сергей Пучкин ведет популярный о жизни ЛГБТК+ сообщества в городах России.
Активистка Алла Чикинда развивает вместе с коллегами всероссийскую сеть помощи ЛГБТ-персонам в ситуации партнерского насилия.
Журналист Ренат Давлетгильдеев ведет .
Актер Игорь Бычков и проводит курсы по навыкам коммуникации.
Художник работает маслом и создает на холсте реалистичные изображения фарфоровых фигур.
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
Читайте нас в или подпишитесь на наши подкасты .