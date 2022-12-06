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Представители ЛГБТ+ о законе «о запрете пропаганды»: Страх — это самое поганое, что можно взращивать в людях

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RUSSIA ART FAIR

Russian woman walks in front of the art work 'Kissing Policemen' (An Epoch of Clemency) by Blue Noses group during 'Art Moscow' International Art Fair in Moscow, Russia, 14 May 2008. Source: EPA / SERGEI ILNITSKY/EPA/AAPIMAGE

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Published 6 December 2022 at 6:06pm, updated an hour ago at 6:15pm
By Lera Shvets
Source: SBS
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Владимир Путин подписал закон о «пропаганде ЛГБТ». Книги, подкасты, фильмы, товары с «пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола» — все это теперь запрещено в России. SBS Russian обсудили новый закон с представителями ЛГБТК+ — с теми, кто остается в России, и с теми, кто уехал из России.

Published 6 December 2022 at 6:06pm, updated an hour ago at 6:15pm
By Lera Shvets
Source: SBS
Available in other languages
Герои этого материала — активисты, журналисты и художники.

Продюсер Сергей Пучкин ведет популярный
подкаст «Радужный»
о жизни ЛГБТК+ сообщества в городах России.

Активистка Алла Чикинда развивает вместе с коллегами
проект «Справимся вместе»,
всероссийскую сеть помощи ЛГБТ-персонам в ситуации партнерского насилия.

Журналист Ренат Давлетгильдеев ведет
тг-канал «Гей и Динамит»
.

Актер Игорь Бычков
преподает сценическую речь
и проводит курсы по навыкам коммуникации.

Художник
Дмитрий Cockloft
работает маслом и создает на холсте реалистичные изображения фарфоровых фигур.

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программу на русском языке SBS 
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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