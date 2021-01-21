Матушка Лия с Голд-Коста: "В Православии много мифов и стереотипов, которые, к сожалению, не привлекают людей"

Lia Paramonov

Lia Paramonov with her husband Source: Submitted by Lia Paramonov

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Матушка Лия Парамонов с Голд-Коста рассказала о жизни и проблемах маленького православного прихода и о планах на постройку постоянного храма.

Также матушка Лия рассказала о том, почему важно говорить о православии в социальных сетях и привлекать в храмы новое поколение. В своем Instagram она подробно пишет о жизни современной матушки без прикрас.
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