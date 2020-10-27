Жизнь без документов: 850 паспортов не могут доставить в Австралию из Москвы

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Сотни граждан России не могут получить загранпаспорта в Австралии из-за пандемии COVID-19. Мы связались с теми, кто находится в ожидании паспорта, и с Генконсульством России в Сиднее.





Светлана Бут ждет своего паспорта уже 8,5 месяцев. Она подала заявку на замену документа 6 февраля во время выездной сессии Консульства РФ в Мельбурне и заказала пересылку нового документа на дом.





“Мой паспорт был годен ещё до февраля 2021 года, но я решила поменять его заранее, так как выездные сессии бывают раз в полгода, а я не хотела, чтобы у меня были проблемы, если я решу куда-то поехать", - рассказывает Светлана.





"Представить консульства (...) на моих глазах уничтожил - разрезал старый паспорт, чтобы новый можно было получить по почте. Мне сказали, что новый паспорт будет в начале апреля”.





Из-за коронавируса документы вовремя переслать не смогли.





В похожей ситуации без документов более чем на полгода оказались сотни граждан России, проживающих в Австралии.





В Генеральном консульстве России нам рассказали, что число людей, которые успели подать заявку на замену документов, но так и не получили новые, превышает 800:





“Дипломатическая почта в загранучреждения России в Австралии с весны текущего года, к сожалению, не поступает. Порядка 850 паспортов готовы к отправке из Москвы, около 80 человек получили паспорта с начала пандемии. Готовые документы доставляются в Австралию дипломатическими курьерами, которые пока не могут прилететь в страну ввиду сложной логистики и карантинных ограничений”.





За время ожидания у Светланы дважды поменялся адрес и возникло множество проблем с оформлением документов и сделок.





Вместе с мужем она переехала из Виктории в Квинсленд, но без загранпаспорта не может получить местную карту Medicare. Супруги купили дом, который хотели записать на двоих, однако без документа это оказалось невозможным - пришлось оформить дом только на мужа.











Когда возобновится дипломатическая почта между Россией и Австралией, в Генконсульстве не знают, точных сроков никто назвать не может.





На запрос Светланы в Министерство иностранных дел России ответа не поступило.





Тем, кто уже подал заявки на замену паспорта, но пока не может получить его, в посольстве предлагают справки. Вице-консул Генконсульства России в Сиднее Заур Магомедов написал нам:





“Россиянам, находящимся в Австралии с паспортами, срок действия которых истекает в ближайшее время, можем выдать справку с подтверждением того, что заявитель своевременно подал документы на получение нового паспорта, оформление которого задерживается из-за пандемии. Также в данной справке можем указать данные нового паспорта (номер, дату и место выдачи) для последующего предъявления иммиграционным властям Австралии”.





Те, кто решил поменять документы после введения ограничений, но не может доехать до Сиднея или Канберры (например, жители Виктории), оказались в еще более сложном положении. Выездных сессий посольство не проводило уже давно и в ближайшее время планирует лишь одну - в Аделаиде 10 ноября.





Получается, что люди более 8 месяцев не могут даже обратиться в ведомство для замены паспортов - за это время срок действия документов у многих истек. Сколько их, никто не знает. В Консульстве им ничем помочь не могут.





“Действующее законодательство предусматривает подачу документов на паспорт только при личном присутствии заявителя. В данной ситуации жителям других штатов необходимо ожидать снятия карантина на передвижение и подавать документы в Сиднее/Канберре либо ждать возобновления выездных сессий”.





С проблемой замены документов столкнулись не только граждане России. Руслан Осмонов из Кыргызстана тоже оказался в похожей ситуации.





Он хотел подать документы на продление рабочей визы, но срок действия паспорта истекал. Руслан с супругой рассказали нам, что в посольстве Кыргызстана им оперативно выдали официальный документ о продлении срока действия паспорта до конца года. Прислали его по электронной почте.





Мы спросили у Заура Магомедова, не рассматривают ли подобную схему продления действия паспортов в России, на что получили следующий ответ:





“Такая практика противоречит законодательству, если паспорт просрочен мы не можем его продлевать, он может быть только заменен на новый.”



