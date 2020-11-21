Прямое включение из Вашингтона: выборы в США все еще не окончены

Несмотря на то что с финального дня голосования прошло уже больше двух недель и, как ожидается, 46-м президентом США станет Джо Байден, команда президента действующего не оставляет надежды оспроить результаты волеизъявления американцев в судах.





Такое уже было в истории Америки в 2000-м, когда судьбу президентского кресла решали в Верховном суде. Разница была всего 500 голосов и всего в одном штате. Тогда победил Джордж Буш, оставив позади Альберта Гора. В случае с Трампом речь идет о сотнях тысяч голосов в нескольких штатах.



