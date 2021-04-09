Жить в вечном страхе, жить закрыто: ЛГБТ+ активисты о ситуации в России

Об этом и многом другом мы поговорили с ЛГБТ-беженцем и представителями трех организаций, которые поддерживают ЛГБТ+ людей в России во времена, когда жители страны боятся по неосторожности стать "рупорами" запрещенной пропаганды.





Из этого подкаста вы узнаете:





каково быть открытым геем и активистом в России, терпеть избиения, проявления дискриминации и визиты представителей спецслужб;

что такое подставные свидания и как полиция относится к их жертвам;

почему геи из Чечни никогда не могут чувствовать себя в безопасности;

как повлиял "закон о гей-пропаганде" на разные слои общества;

в чем проблема с ЛГБТ+ подростками и почему ЛГБТ+ люди склонны к алкоголизму и суициду;

как, несмотря ни на какие законы, молодые люди в России поддерживают представителей ЛГБТ+ сообщества.

Гостями этого подкаста стали:





Миша Т. - активист, открытый гей, ЛГБТ-беженец из России. Он рассказал о своем опыте столкновений с гомофобией и представителями ФСБ и отношении к "закону о гей-пропаганде";

Светлана Захарова - директорка благотворительного фонда "Сфера" (Санкт-Петербург). Она рассказала о подставных свиданиях, отношении подростков к однополым бракам и о том, почему ЛГБТ+ люди не обращаются в полицию;

Андрей Петров - исполнительный директор группы "Стимул" (Москва). Он рассказал о том, как однополые родители бегут из России, чтобы сохранить семью, и о людях из стран, где гомосексуальные связи до сих пор считаются преступлением, которые пытаются получить убежище в России;

Алла Чикинда - менеджер по коммуникациям Ресурсного центра (Екатеринбург). Она рассказала о том, почему "закон о гей-пропаганде" работает в первую очередь на устрашение общества.

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