Жить в вечном страхе, жить закрыто: ЛГБТ+ активисты о ситуации в России

NYC PRIDE 2013

NYC PRIDE 2013 Source: Flickr/Kasya Shahovskaya CC BY-SA 2.0

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Как живут ЛГБТ+ люди в России? Кто такие ЛГБТ-беженцы? Чем рискуют активисты? И как чувствуют себя ЛГБТ+ подростки в мире, где взрослые защищают их от самих себя?

Об этом и многом другом мы поговорили с ЛГБТ-беженцем и представителями трех организаций, которые поддерживают ЛГБТ+ людей в России во времена, когда жители страны боятся по неосторожности стать "рупорами" запрещенной пропаганды.

Из этого подкаста вы узнаете:

  • каково быть открытым геем и активистом в России, терпеть избиения, проявления дискриминации и визиты представителей спецслужб;
  • что такое подставные свидания и как полиция относится к их жертвам;
  • почему геи из Чечни никогда не могут чувствовать себя в безопасности;
  • как повлиял "закон о гей-пропаганде" на разные слои общества;
  • в чем проблема с ЛГБТ+ подростками и почему ЛГБТ+ люди склонны к алкоголизму и суициду;
  • как, несмотря ни на какие законы, молодые люди в России поддерживают представителей ЛГБТ+ сообщества.
Гостями этого подкаста стали:

  • Миша Т. - активист, открытый гей, ЛГБТ-беженец из России. Он рассказал о своем опыте столкновений с гомофобией и представителями ФСБ и отношении к "закону о гей-пропаганде";
  • Светлана Захарова - директорка благотворительного фонда "Сфера" (Санкт-Петербург). Она рассказала о подставных свиданиях, отношении подростков к однополым бракам и о том, почему ЛГБТ+ люди не обращаются в полицию;
  • Андрей Петров - исполнительный директор группы "Стимул" (Москва). Он рассказал о том, как однополые родители бегут из России, чтобы сохранить семью, и о людях из стран, где гомосексуальные связи до сих пор считаются преступлением, которые пытаются получить убежище в России;
  • Алла Чикинда - менеджер по коммуникациям Ресурсного центра (Екатеринбург). Она рассказала о том, почему "закон о гей-пропаганде" работает в первую очередь на устрашение общества.
 Вы знали, что SBS Russian можно слушать в любом приложении для подкастов?

Перейдите 
по этой ссылке
, чтобы подписаться на нас и узнавать первыми о новых сегментах:

ежедневных новостных выпусках, интервью, репортажах.

 

Слушайте также:
READ MORE

Каково было быть представителем ЛГБТ сообщества в 1970-е годы в Австралии?

Arty. Цветкова, Гойя, Гончарова. Художники и "порнография"

Share

Latest podcast episodes

ANA BAND 1.jpg

Знакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущее

SBS Russian news

Новости SBS на русском языке — 29.09.2023

Australia is very wealthy but it still has too many people going without (Getty)

Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходами

Online -1 (1).jpg

Подкаст про деньги и технологии: первый эпизод