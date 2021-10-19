Любовь во время Covid: Александра и Жанин

- Александра встретила Жанин в магазине, где та работала;
- друзья из разных стран по-разному восприняли новость о том, что Александра помолвлена с женщиной;
- из-за грубости покупателей, которые не хотели соблюдать дистанцию, у Жанин случился нервный срыв;
- но они справились: теперь Жанин учится, они открыли свой бизнес и планируют свадьбу.
Все началось с сада Александры в Квинсленде. Она приехала в магазин, чтобы купить необходимое для его обустройства, и там, в магазине, встретила Жанин.
"Она такая высокая и сильная - кидала 50-литровые мешки с землей на полки, как будто они ничего не весили", - вспоминает Александра.
В саду прошло их первое свидание, и там же планируется свадьба - во время пандемии Жанин сделала Александре предложение.
В один прекрасный день она привезла меня прогуляться у озера, потом она обняла меня и сказала, что любит меня так сильно, что хочет всю жизнь прожить со мной.