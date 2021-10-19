Любовь во время Covid: Александра и Жанин

Alexandra and Janine

Alexandra and Janine Source: Supplied by Alexandra

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"Это была любовь с первого взгляда. Не думала, что такое возможно в мои 43". За время пандемии Александра и ее невеста Жанин обручились, вырастили свой "райский сад" и открыли общий бизнес.

  • Александра встретила Жанин в магазине, где та работала;
  • друзья из разных стран по-разному восприняли новость о том, что Александра помолвлена с женщиной;
  • из-за грубости покупателей, которые не хотели соблюдать дистанцию, у Жанин случился нервный срыв;
  • но они справились: теперь Жанин учится, они открыли свой бизнес и планируют свадьбу.
Все началось с сада Александры в Квинсленде. Она приехала в магазин, чтобы купить необходимое для его обустройства, и там, в магазине, встретила Жанин.

"Она такая высокая и сильная - кидала 50-литровые мешки с землей на полки, как будто они ничего не весили", - вспоминает Александра.

В саду прошло их первое свидание, и там же планируется свадьба - во время пандемии Жанин сделала Александре предложение.
В один прекрасный день она привезла меня прогуляться у озера, потом она обняла меня и сказала, что любит меня так сильно, что хочет всю жизнь прожить со мной.
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