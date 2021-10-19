Любовь во время Covid: Александра и Жанин

Александра встретила Жанин в магазине, где та работала;

друзья из разных стран по-разному восприняли новость о том, что Александра помолвлена с женщиной;

из-за грубости покупателей, которые не хотели соблюдать дистанцию, у Жанин случился нервный срыв;

но они справились: теперь Жанин учится, они открыли свой бизнес и планируют свадьбу.

Все началось с сада Александры в Квинсленде. Она приехала в магазин, чтобы купить необходимое для его обустройства, и там, в магазине, встретила Жанин.





"Она такая высокая и сильная - кидала 50-литровые мешки с землей на полки, как будто они ничего не весили", - вспоминает Александра.





В саду прошло их первое свидание, и там же планируется свадьба - во время пандемии Жанин сделала Александре предложение.