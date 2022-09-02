Макаревич, Гордеева и другие пополнили список Иноагентов в России

Макаревич, Гордеева и другие пополнили список Иноагентов в РоссииPlay02:53Списки иностранных агентов в России снова пополнились. Source: AAPGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (2.65MB) После долгого молчания санкционная машина в России снова заработала. Катерина Гордеева, Андрей Макаревич и другие пополнили списки иноагентов.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод