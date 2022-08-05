Meta заблокировала более 1000 аккаунтов «троллей», поддерживавших войну в Украине

Meta заблокировала более 1000 аккаунтов «троллей», поддерживавших войну в УкраинеPlay04:11 Credit: Pexels/Porapak-apichodilokGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.3MB) Российская ботоферма нанимала людей и платила им за размещение онлайн-комментариев. Тем самым фабрика троллей пыталась создать впечатление массовой поддержки вторжения Москвы в Украину, об этом заявили в корпорации Мета.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод